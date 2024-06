Jadwal Liga Spanyol Musim 2024/25 Diumumkan: Pekan Perdana Mulai 18 Agustus, El Clasico Pertama 27 Oktober

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - LaLiga Spanyol resmi mengumumkan jadwal kompetisi musim 2024/25. Pekan perdana Liga Spanyol dimulai pada 18 Agustus waktu setempat, dilansir dari laporan Football Espana pada Selasa, 18 Juni 2024.

Pada pekan pertama itu, Real Madrid akan memulai perjalanan untuk mempertahankan gelar mereka dengan bertandang ke Real Mallorca. Pertandingan itu juga bisa menjadi debut Kylian Mbappe bersama Los Blancos di kompetisi tertinggi Spanyol.

Barcelona akan menghadapi Valencia di Stadion Mestalla pada pekan pertama mereka di kompetisi domestik. Itu akan menjadi debut Hansi Flick di LaLiga sebagai pelatih Barca. Sementara itu, Atletico Madrid akan bermain di markas Villarreal.

Pertandingan El Clasico pertama di liga dipastikan terjadi di pekan ke-11 atau pada 27 Oktober waktu setempat. Real Madrid akan menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu lebih dulu.

El Clasico yang kedua di LaLiga 2024/25 dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-35 atau 11 Mei 2025. Barcelona kemungkinan akan menghadapi Real Madrid di Spotify Camp Nou, yang sudah selesai direnovasi.

Berikut jadwal pekan pertama LaLiga 2024/25:

18 Agustus

Athletic Bilbao vs Getafe

Valencia vs Barcelona

Real Betis vs Girona

Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Real Mallorca vs Real Madrid

Celta Vigo vs Deportivo Alaves

Las Palmas vs Sevilla

Osasuna vs Deportivo Leganes

Villarreal vs Atletico Madrid

Valladolid vs pemenang play-off (Espanol atau Real Oviedo)



Jadwal El Clasico LaLiga 2024/25:

27 Oktober 2024 di Santiago Bernabeu

Real Madrid vs Barcelona

11 Mei 2025 di Spotify Camp-Nou

Barcelona vs Real Madrid

