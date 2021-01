Jadwal Bola Sabtu Malam 9 Januari 2021: Milan, Madrid, Barca, MU, Arsenal, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 10 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, Piala FA, dan Liga Jerman.

Dari Liga Italia, antara lain akan hadir laga AC Milan vs Torino yang disiarkan langsung RCTI. Milan akan berusaha bangkit setelah sebelumnya dikalahkan Juventus 1-3. Mereka masih memuncaki klasemen dengan dengan nilai 37, unggul satu poin dari Inter Milan. Torino ada di posisi ke-17 klasemen.

Dari Liga Spanyol, Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona akan sama-ama tampil. Atletico Madrid akan menjamu Athletic Bilbao, Real Madrid berlaga di kandang Osasuna, sedangkan Barcelona menyambangi markas Granada.

Dalam klasemen La Liga, Atletico kini memuncaki klasemen dengan nilai 38, unggul dua poin dari Madrid di posisi kedua. Barelona ada di urutan keempat dengan nilai 31.

Dari ajang Piala FA akan hadir rangkaian rangkaian laga pekan ketiga. Malam ini antara lain akan hadir pertandingan Everton vs Rotherham, Stoke City vs Leicester City, Arsenal vs Newcastle, dan Manchester United vs Watford.

Sementara itu, dari Liga Jerman antara lain akan hadir partai Bayer Leverkusen vs Werder Bremen dan RB Leipzig vs Borussia Dortmund.

Sedangkan dari arena Liga Prancis akan tersaji rangkaian jadwal pekan ke-18. Dinihari nanti antara lain akan hadir laga Paris Saint-Germain vs Brest dan Rennes vs Lyon.

Jadal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 10 Januari 2021:

Liga Italia

21:00 Benevento vs Atalanta

00:00 Genoa vs Bologna

02:45 AC Milan vs Torino (RCTI)

Liga Spanyol (live Bein Sport 1)

20:00 Sevilla vs Sociedad

22:15 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

00:30 Granada vs Barcelona

03:00 Osasuna vs Real Madrid

Piala FA (live Bein Sport)

19:00 Everton vs Rotherham

19:00 Boreham vs Millwall

19:00 Luton vs Reading

19:00 Nott Forest vs Cardiff

19:00 Norwich vs Conventry

19:00 Chorley vs Derby County

19:15 Blackburn vs Doncaster

22:00 Blackpool vs West Brom

22:00 Wycombe vs Preston

22:00 QPR vs Fulham

22:00 Stevenage vs Swansea

22:00 Burnley vs MK Dons

22:00 Bristol Rov vs Sheff Utd

22:00 Oldham vs Bournemouth

22:00 Stoke City vs Leicester City

22:00 Exeter City vs Sheff Wed

00:30 Arsenal vs Newcastle

01:00 Brentford vs Middlesbrough

01:00 Huddersfield vs Plymouth

03:00 Manchester United vs Watford

03:00 Southampton vs Shrewsbury

Liga Jerman (live Mota TV)

21:30 Bayer Leverkusen vs Werder Bremen

21:30 Freiburg vs Cologne

21:30 Union Berlin vs Wolfsburg

21:30 Schalke 04 vs Hoffenheim

21:30 Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt

00:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund.

Liga Prancis

03:00 Paris Saint-Germain vs Brest

03:00 Reims vs Saint-Etienne

03:00 Rennes vs Lyon

03:00 Bordeaux vs Lorient

03:00 Dijon vs Marseille

03:00 Lens vs Strasbourg

03:00 Metz vs Nice

03:00 Monaco vs Angers

03:00 Montpellier vs Nantes

03:00 Nimes vs Lille.