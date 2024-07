Jadwal Bola Olimpiade Paris 2024 Dimulai Rabu 24 Juli, Laga Argentina vs Maroko Jadi Pembuka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Olimpiade Paris 2024 akan dimulai pada 26 Juli mendatang. Cabang olahraga sepak bola kategori pria menjadi sorotan di setiap ajang Olimpiade berlangsung. Berdasarkan regulasi, setiap tim akan menurunkan pemain U-23, tetapi diperbolehkan memanggil tiga pemain di atas usia 23 tahun.

Hal itu membuat sejumlah pemain bintang akan berpartisipasi di Olimpiade 2024. Argentina sendiri bakal diperkuat Julian Alvarez dan Nicolas Otamendi yang sering bermain untuk timnas senior.

Baca juga: Perdana Menteri Pedro Sanchez Dimintai Keterangan oleh Pengadilan Spanyol atas Dugaan Korupsi Istrinya

Sejumlah pemain senior lainnya yang dipastikan akan berlaga di Olimpiade adalah Achraf Hakimi (Maroko), Alexander Lacazette (Prancis), Fermin Lopez dan Pau Cubarsi (Spanyol). Terdapat 16 tim yang berpartisipasi dalam cabang olahraga sepak bola ini. Mereka sudah dibagi ke dalam empat grup berisi masing-masing empat tim.

Cabang olahraga sepak bola kategori pria akan dibuka dengan pertandingan dua pertandingan antara Spanyol melawan Uzbekistan dan Argentina berhadapan dengan Maroko pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 20.00 WIB.

Tim tuan rumah Prancis yang dilatih Thierry Henry akan melawan Amerika Serikat, pada Kamis, 25 Juli 2024, pukul 02.00 WIB. Jadwal fase grup sepak bola Olimpiade 2024 akan berlangsung sepanjang 24 Juli hingga 31 Juli. Fase gugur akan dimulai dengan babak perempat final pada 2 Agustus mendatang, disusul dengan semifinal pada 5 Agustus.

Baca juga: Good Partner Tidak akan Tayang 3 Minggu karena Siaran Olimpiade Paris 2024

Perebut tempat ketiga akan berlangsung pada Kamis 8 Agustus. Sedangkan final sepak bola putra Olimpiade 2024 akan digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang.

Pembagian Grup Olimpiade Paris 2024:

Grup A: Prancis, Amerika Serikat, Guinea, Selandia Baru

Grup B: Argentina, Maroko, Iran, Ukraina

Grup C: Uzbekistan, Spanyol, Mesir, Republik Dominika

Grup D: Jepang, Paraguay, Mali, Israel

Jadwal Fase Grup

Rabu, 24 Juli 2024

Pukul 20.00 WIB - Grup B: Argentina vs Maroko

Pukul 20.00 WIB - Grup C: Uzbekistan vs Spanyol

Pukul 22.00 WIB - Grup C: Mesir vs Republik

Pukul 22.00 WIB - Grup A: Guinea vs Selandia Baru

Kamis, 25 Juli 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pukul 00.00 WIB - Grup B: Irak vs Ukraina

Pukul 00.00 WIB - Grup D: Jepang vs Paraguay

Pukul 02.00 WIB - Grup D: Mali vs Israel

Pukul 02.00 WIB - Grup A: Prancis vs Amerika

Sabtu, 27 Juli 2024

Pukul 20.00 WIB - Grup B: Argentina vs Irak

Pukul 20.00 WIB - Grup C: Republik Dominika vs Spanyol

Pukul 20.00 WIB - Grup C: Uzbekistan vs Mesir

Pukul 20.00 WIB - Grup B: Ukraina vs Maroko

Minggu, 28 Juli 2024

Pukul 00.00 WIB - Grup A: Selandia Baru vs Amerika

Pukul 00.00 WIB - Grup D: Israel vs Paraguay

Pukul 02.00 WIB - Grup D: Jepang vs Mali

Pukul 02.00 WIB - Grup A: Prancis vs Guinea

Selasa, 30 Juli 2024

Pukul 20.00 WIB - Grup C: Republik Dominika vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB - Grup C: Spanyol vs Mesir

Pukul 22.00 WIB - Grup B: Ukraina vs Argentina

Pukul 22.00 WIB - Grup B: Maroko vs Irak



Rabu, 31 Juli 2024

Pukul 00.00 WIB - Grup A: Selandia Baru vs Prancis

Pukul 00.00 WIB - Grup A: Amerika Serikat vs Guinea

Pukul 02.00 WIB - Grup D: Israel vs Jepang

Pukul 02.00 WIB - Grup D: Paraguay vs Mali

Perempat final pada 2 Agustus 2024

Semifinal pada 5 Agustus 2024

Perebut medali perunggu pada Kamis 8 Agustus 2024

Perebutan medali emas pada Jumat 9 Agustus 2024

Pilihan Editor: Prediksi Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2024: Jadwal Live, H2H, dan Perkiraan Susunan Pemain