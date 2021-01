Klasemen Liga Inggris: Burnley vs Man United 0-1, Setan Merah Kudeta Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Burnley vs Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pada Rabu dinihari WIB, 13 Januari 2021, berakhir dengan skor 0-1. Hasil ini mengantar Man United merebut puncak klasemen dari Liverpool.

MU sempat kesulitan menembus ketatnya pertahanan Burnleu dalam laga di Turf More itu. Mereka akhirnya meraih kemenangan berkat gol Paul Pogba pada menit ke-71, memanfaatkan umpan Marcus Rashford.

Hasil pada laga tunda ini mengantar Manchester United mengemas nilai 26 dari 17 laga, unggul 3 poin dari Liverpool yang turun ke posisi kedua. Burnley menempati posisi ke-16 dengan nilai 16.

Dalam pertandingan lain, Everton menang 2-1 di kandang Wolverhampton Wanderers. Gol Everton dicetak oleh Alex Iwobi (6) dan Michael Keane (77). Sedangkan gol Wolves diceploskan Ruben Neves (14).

Everton kini menduduki posisi keempat klasemen dengan nilai 32. Wolves ada di urutan ke-14 engan nilai 22.

Sementara itu, Sheffield United meraih kemenangan pertamanya musim ini dengan mengalahkan Newcastle United 1-0. Newcastle sudah harus bermain dengan 10 orang sejak menit 45 setelah Ryan Fraser mendapat kartu kuning kedua. Kubu tuan rumah kemudian menang berkat eksekusi penalti Billy Sharp (73).

Meski menang Sheffield tetap di urutan terbawah dengan nilai 5, sedangkan Newcastle ada di posisi ke-15 dengan nilai 19.

Liga Inggris

(live Mola TV)

Rabu, 13 Januari 2021

Sheffield United vs Newcastle United 1-0

Burnley vs Manchester United 0-1

|Wolverhampton Wanderers vs Everton 1-2.

Kamis, 14 Januari 2021

01:00 Manchester City vs Brighton & Hove Albion

03:15 Tottenham Hotspur vs Fulham.

Jumat, 15 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Crystal Palace

