Hasil Coppa Italia: AC Milan Menang Adu Penalti vs Torino, Tatarusanu Pahlawan

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan lolos ke babak perempat final Coppa Italia setelah menang adu penalti 5-3 atas Torino dalam pertandingan di Giuseppe Meazza, Rabu dinihari WIB, 13 Januari 2021. Kedua tim beramin 0-0 hingga babak perpanjangan waktu selesai.

Kiper Ciprian Tatarusanu menjadi pahlawan Milan dalam pertandingan ini. Ia jadi starter, menggantikan Gianluigi Donnarumma yang malam itu mendapat kartu merah saat duduk di bangku cadangan.

Tatarusanu membendung tendangan Tomas Rincon saat adu penalti dilakukan, sehingga memastikan Milan menang 5-4. Mereka menanti Inter Milan atau Fiorentina di babak perempat final.

Striker Milan Zlatan Ibrahimovic diberikan start pertamanya setelah absen enam minggu karena cedera paha. Tetapi ia gagal memberi pengaruh besar dan diganti di awal babak kedua.

Jadwal Coppa Italia pada Rabu malam ini akan menyajikan laga Fiorentina vs Inter Milan, Napoli vs Empoli. dan Juventus vs Genoa.

REUTERS