Jadwal Liga Inggris Malam Ini 17 Januari: Liverpool vs Man United Live di Net TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 18 Januari 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan pekan ke-19. Laga Liverpool vs Manchester United akan tayang live di Net TV.

Duel Liverpool vs MU sekaligus akan jadi ajang perebutan posisi puncak klasemen. MU saat ini berada di posisi itu setelah tengah pekan ini menang 1-0 atas Burnley. Tapi, tim asuhan Ole Gunnar Solskjar itu hanya unggul tiga poin dari juara bertahan Liverpool.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim, Liverpool menang tiga kali dan dua laga lainnya berakhir seri. Pada musim lalu, 19 Januari 2020, Liverpool menang 2-0 saat menjamu MU.

Baca Juga: Top Skor Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan duel menarik antara Sheffield United dan Tottenham Hotspur. Sedangkan Manchester City akan menjamu Crystal Palace.

Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

Sabtu, 16 Januari 2021

Wolves vs West Brom 2-3

Leeds United vs Brighton 0-1

West Ham vs Burnley 1-0

Fulham vs Chelsea 0-1

Leicester vs Southampton 1-0.

Ahad, 17 Januari 2021

21:05 Sheffield United vs Tottenham

23:30 Liverpool vs Manchester United (Net TV).

Aston Villa vs Everton (ditunda).

Senin, 18 Januari 2021

02:15 Manchester City vs Crystal Palace

Selasa 19 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man United 17 10 36 2 Leicester City 18 12 35 3 Liverpool 17 16 33 4 Man City 16 12 32 5 Everton 17 7 32 6 Tottenham 17 14 30 7 Chelsea 18 12 29 8 Southampton 18 5 29 9 West Ham 18 4 29 10 Aston Villa 15 13 26 11 Arsenal 18 1 24 12 Leeds United 18 -4 23 13 Crystal Palace 18 -7 23 14 Wolves 19 -8 22 15 Newcastle 17 -9 19 16 Brighton 19 -7 17 17 Burnley 17 -13 16 18 Fulham 17 -11 12 19 West Brom 18 -27 11 20 Sheffield 18 -20 5

Jadwal Liga Inggris di atas bisa sewaktu-waktu berubah. Belakangan, Premier League kerap membatalkan atau menunda laga karena pandemi Covid-19, termasuk laga pekan ini antara Aston Villa dan Everton.