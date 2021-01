Top Skor Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol Ahad Dinihari 17 Januari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Tak banyak perubahan dalam daftar top skor Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol pada Ahad dinihari WIB, 17 Januari 2021. Namun, akan berlangsung menarik pada malam ini setidaknya di Liga Italia.

Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku akan bersaing langsung saat Inter Milan menghadapi Juventus, Senin dinihari nanti. Ronaldo saat ini memuncaki daftar top skor dengan koleksi 15 gol, unggul tiga dari Lukaku.

Dari Liga Inggris, laga besar Liverpool vs Manchester United juga akan menyajikan persaingan menarik antara Mohamed Salah dan Bruno Fernandes. Mo Salah kini menjadi top skor sementara dengan torehan 13 gol. Fernandes sudah mengemas 11 gol.

Son Heung-Min, yang sudah mengemas 12 gol, juga akan berlaga malam nanti. Tottenham akan berlaga di kandang Sheffield United.

Dari Liga Spanyol, Lionel Messi masih jadi yang tertajam dengan torehan 11 gol. Posisinya pun akan aman karena La Liga tak bergulir akhir pekan ini untuk memberi ruang pada kompetisi Copa del Rey dan Piala Super Spanyol.

Daftar Top Skor Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol

Top Skor Liga Italia

15 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol: Romelu Lukaku (Inter Milan), Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Joao Pedro (Cagliari), Luis Muriel (Atalanta)

9 gol: Andrea Belloti (Torino), Lautaro Martinez (Inter), Nzola M Bala (Spezia)

8 gol: Henrikh Mkhirayan (AS Roma)

7 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria), Jordan Veretout (AS Roma), Edin Dzeko (AS Roma), Lorenzo Insigne (Napoli).

Top skor Liga Inggris

13 gol: Mohamed Salah (Liverpool)

12 gol: Son Heung-Min (Tottenham)

11 gol: Bruno Fernandes (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham).

10 gol: Patrick Bamford (Leeds).

Top Skor Liga Spanyol

11 gol: Lionel Messi (Barcelona)

10 gol: Gerard Moreno (Villarreal)

9 gol: Luis Suarez (Atletico Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo)

8 gol: Karim Benzema (Real Madrid), Youssef En Nesyri (Sevilla)

7 gol: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jose Morales (Levante),

6 gol: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Carlos Soler (Valencia).