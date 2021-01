Jadwal Bola Live Selasa 26 Januari: Derby Milan, Man City, Arsenal, Villarreal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 27 Januari 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Coppa Italia, Liga Inggris, Piala FA, dan Copa del Rey.

Dari Coppa Italia akan hadir pertandingan babak perempat final. Malam nanti, laga besar Inter Milan vs AC Milan akan disiarkan langsung TVRI.

Dari Liga Inggris, rangkaian jadwal pekan ke-20 akan menghadirkan sejumlah partai menarik yang disiarkan Mola TV. Malam ini antara lain akan hadir laga Southampton vs Arsenal dan West Brom vs Manchester City.

Piala FA akan menyajikan laga terakhir babak 32 besar, yakni Boutnemouth vs Crawley Town. Sedangkan babak 16 besar Copa del Rey akan menampilkan laga Valladolid vs Levante, Girona vs Villarreal, dan Real Betis vs Real Sociedad.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 27 Januari 2021

Coppa Italia

(perempat final)

02:45 Inter Milan vs AC Milan (TVRI).

Liga Inggris

(pekan ke-20)

01:00 Crystal P vs West Ham Mola TV

01:00 Newcastle vs Leeds United (Mola TV)

03:15 Southampton vs Arsenal (Mola TV)

03:15 West Brom vs Manchester City (Mola TV)

Piala FA

(babak keempat)

02:00 Boutnemouth vs Crawley Town (Bein Sport)

Copa Del Rey

(Babak 16 besar)

01:00 Valladolid vs Levante (DAZN)

03:00 Girona vs Villarreal (DAZN)

03:00 Real Betis vs Real Sociedad (DAZN)