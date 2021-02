Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-25: Sevilla vs Barcelona 0-2, Messi Sumbang Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Satu gol dan satu assist yang dibukukan Lionel Messi memenangkan Barcelona dengan skor 2-0 di markas Sevilla dalam laga pekan ke-25 Liga Spanyol di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sabtu.

Messi lebih dulu mengirimkan assist untuk gol pembuka keunggulan Barcelona yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-29.

Megabintang gaek itu melepaskan umpan terukur ke belakang barisan pertahanan Sevilla, yang bisa dikejar oleh Dembele dan diselesaikan dengan sepakan mendatar yang melesak di antara kedua kaki kiper Bono.

Lantas Messi melengkapi kemenangan Barcelona lima menit jelang bubaran waktu normal, saat ia melewati hadangan Fernando Reges setelah melakukan umpan kerja sama satu dua bersama Ilaix Moriba sebelum memperdaya Bono dan menyarangkan bola ke gawang tak bertuan.

Sebelumnya, pada menit ke-59 Sergino Dest hampir turut mencetak gol untuk Barca, jika saja tembakannya tak menghantam tiang gawang.

Keputusan Ronald Koeman menerapkan skema 3-4-3 dari formasi 4-3-3 yang biasanya ia pakai, sukses membatasi permainan Sevilla yang hanya mampu menciptakan empat percobaan tembakan sepanjang laga.

Barca sementara naik ke posisi kedua klasemen dengan koleksi 53 poin, sembari menunggu hasil pertandingan Real Madrid (52 poin) yang baru berlangsung Senin (1 Maret).

Sementara Sevilla (48 poin), yang harus rela catatan lima kemenangan beruntunnya berakhir, tertahan di peringkat keempat, demikian catatan laman resmi Liga Spanyol.

Hasil kali ini jadi modal penting bagi Barca yang akan kembali bertemu Sevilla pada Rabu (3 Maret) untuk menjalani leg kedua semifinal Copa del Rey dalam upaya membalikkan kekalahan 0-2 yang mereka derita di leg pertama.



Dalam pertandingan lain, Getafe mampu mengalahkan Valencia 3-0, sedangkan Osasuna menang 1-0 di kandang Alaves.

Liga Spanyol

(Pekan ke-25, live Bein Sport 1)

Hasil Jumat dan Sabtu:

Levante vs Bilbao 1-1

Eibar vs Huesca 1-1

Sevilla vs Barcelona 0-2

Alaves vs Osasuna 0-1

Getafe vs Valencia 3-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 28 Februari 2021

20:00 Celta Vigo vs Valladolid

22:15 Cadiz vs Real Betis.

Senin, 01 Maret 2021

00:30 Granada vs Elche

03:00 Villarreal vs Atletico Madrid.

Selasa, 02 Maret 2021

03:00 Real Madrid vs Real Sociedad

Klasemen Liga Spanyol