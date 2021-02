Jadwal Bola Live Ahad 28 Februari: Chelsea vs MU, Roma vs Milan, Juga Liverpool

Pemain Manchester United Shola Shoretire menggantikan Marcus Rashford saat melawan Newcastle United dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 22 Februari 2021. Pool via REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 1 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman. Banyak laga yang disiarkan langsung televisi.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-26. Malam ini laga besar Chelsea vs Manchester United akan jadi sajian paling menarik. Pertandingannya akan disiarkan Mola TV.

Liga Inggris malam juga akan menampilkan laga Leicester City vs Arsenal, Tottenham Hotspur vs Burnley, dan Sheffield United vs Liverpool. Pertandingan Liverpool aka tayang di Net TV.

Dari Liga Italia, rangkaian jadwal pekan ke-24, antara lain akan menyajikan laga AS Roma vs AC Milan. Pertandingan yang berlangsung Ahad dinihari ini akan disiarkan RCTI.

Selain itu ada juga pertandingan Inter Milan vs Genoa, Napoli vs Benevento, Sampdoria vs Atalanta, Crotone vs Cagliari, dan Udinese vs Fiorentina.

Sementara itu, laga Villarreal vs Atletico Madrid akan menjadi sajian utama di Liga Spanyol. Selain itu ada juga laga Celta Vigo vs Valladolid, Cadiz vs Real Betis, dan Granada vs Elche.

Liga Jerman antara lain akan menghadirkan partai Leverkusen vs Freiburg dan Union Berlin vs Hoffenheim.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 28 Februari 2021

Liga Inggris

(Pekan 26)

19:00 Crystal P vs Fulham (Mola TV)

19:00 Leicester vs Arsenal (Mola TV)

21:00 Tottenham vs Burnley (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Man United (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-24)

18:30 Sampdoria vs Atalanta (Bein Sport 2)

21:00 Crotone vs Cagliari (Bein Sport 2)

21:00 Inter Milan vs Genoa (Bein Sport 2)

21:00 Udinese vs Fiorentina (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-23)

19:30 Union Berlin vs Hoffenheim (Mola TV)

21:30 Mainz vs Augsburg (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

20:00 Celta Vigo vs Valladolid

22:15 Cadiz vs Real Betis

Senin, 1 Maret 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-26)

02:15 Sheffield vs Liverpool (Net TV).

Liga Italia

(Pekan ke-24)

00:30 Napoli vs Benevento (Bein Sport 2)

02:45 AS Roma vs AC Milan (RCTI)

Liga Jerman

(Pekan ke-23)

00:00 Leverkusen vs Freiburg (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

00:30 Granada vs Elche

03:00 Villarreal vs Atletico Madrid.

Selasa, 02 Maret 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-26)

03:00 Everton vs Southamtpon (Mola TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

03:00 Real Madrid vs Real Sociedad.

Untuk mendapatkan jadwal bola terbaru terus ikuti di laman Bola Tempo.