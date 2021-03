Jadwal Bola Live Sabtu 6 Maret: Arsenal, Leicester, Juventus, Barca, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 6 Maret 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman. Banyak laga yang ditayangkan live di televisi nasional.

Dari Liga Inggris akan hadir jadwal pekan ke-27. Malam ini antara lain akan hadir laga Burnley vs Arsenal. Burnley saat ini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 29, sedangkan Arsenal berada di posisi ke-10 dengan nilai 37.

Malam ini, laga lain yang juga menarik dinantikan adalah Brighton vs Leicester City. Ini akan jadi bentrokan antara tim urutan ke-16 klasemen melawan Liecester yang mampu bersaing di tiga besar.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini juga akan menampilkan laga Sheffield United vs Southampton dan Aston Villa vs Wolves. Pertandingan Aston Villa akan disiarkan Net TV, sedangkan laga lainnya tayang di Mola TV.

Dari Liga Italia, akan hadir partai menarik Juventus vs Lazio yang disiarkan RCTI, Ahad dinihari. Juventus yang merupakan juara bertahan, saat ini hanya menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 49, di bawah Inter MIlan (59) dan AC Milan (53). Lazio ada di urutan ketujuh dengan nilai 43.

Jadwal Liga Spanyol malam ini akan menampilkan pertandingan pekan ke-26. Partai Osasuna vs Barcelona akan menjadi salah satu daya tarik.

Barcelona saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 53, terpaut lima poin dari Atletico di puncak. Osasuna menghuni posisi ke-13 dengan nilai 28.

Jadwal La Liga lain malam ini juga akan menampilkan laga Real Valladolid vs Getafe Bein, Elche vs Sevilla, dan Cadiz vs Eibar.

Baca Juga: 7 Berita Terkini Bursa Transfer

Sementara itu, dari Liga Jerman akan hadir laga besar Bayern Munchen vs Borussia Dortmund yang ditayangkan Mola TV. Tak seperti musim sebelumnya, kedua tim kini terpaut cukup jauh dalam klasemen. Bayern ada di puncak dengan nilai 52, Dormund menempati posisi kelima denga nilai 39.

Selanjutnya: Jadwal bola selengkapnya