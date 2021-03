Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu 6 Februari: Burnley vs Arsenal 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Burnley vs Arsenal tersaji pada pekan ke-27 Liga Inggris di Turf Moor, Sabtu, 6 Maret 2021. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1.

Arsenal mampu unggul lebih dahulu lewat gol Pierre-Emerick Aubameyang pada menit keenam. Gol ini tercipta berkat assist Willian.

Burnley mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Chris Wood berhasil menjebol gawang Bernd Leno setelah memanfaatkan bola yang lepas.

Pada menit ke-85 pemain Burnley, Erik Pieters, mendapat kartu merah dan wasit memberikan tendangan penalti buat Arsenal. Tapi, setelah memeriksa VAR, kartu dan penalti itu dibatalkan.

Dalam laga ini, Arsenal lebih dominan dalam penguasaan bola (58 persen), tapi mereka kalah dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (2 banding 5).

Hasil seri ini membuat Arsenal gagal menjaga kebangkitannya setelah mengalahkan Leicester City 3-1 di laga sebelumnua. Kini tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 38.

Bagi Burnley hasil ini memastikan mereka gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Kini tim itu berada di posisi ke-15 dengan nilai 30.

Liga Inggris

(Pekan ke-27)

Sabtu, 6 Maret 2021

Burnley vs Arsenal 1-1.

22.00 WIB: Sheffield United vs Southampton (Mola TV).

Ahad, 7 Maret 2021

00.30 WIB: Aston Villa vs Wolves (MolaTV, Net TV)

03.00 WIB: Brighton vs Leicester City (MolaTV)

19.00 WIB: West Brom vs Newcastle (MolaTV)

21.00 WIB: Liverpool vs Fulham (MolaTV)

23.30 WIB: Manchester City vs Manchester United (MolaTV).

Senin, 8 Maret 2021

02.15 WIB: Tottenham vs Crystal Palace (MolaTV, Net TV)

Selasa 9 Maret 2021

01.00 WIB: Chelsea vs Everton (MolaTV)

03.00 WIB: West Ham vs Leeds United (MolaTV).

Klasemen Liga Inggris