Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen Pekan 27: Leicester Menang, Arsenal Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-27 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 7 Maret 2021, menampilkan hasil: Brighton vs Leicester City 1-2, Burnley vs Arsenal 1-1, Sheffield United vs Southampton 0-2, dan Aston Villa vs Wolves 0-0.

Inilah hasil selengkapnya:

Brighton vs Leicester City 1-2

Leicester City naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris setelah menundukkan Brighton & Hove Albion 2-1 di Stadion Amex, Brighton, Inggris.

Sempat tertinggal akibat gol cepat Adam Lallana, Leicester berbalik menang berkat gol Kelechi Iheanacho dan Daniel Amartey.

Kemenangan pertama Leicester dalam tiga pertandingan terakhir membuat mereka naik ke posisi kedua klasemen. Si Rubah kini mengoleksi 53 poin, unggul dua poin dari Manchester United yang baru main Ahad malam.

Sedangkan Brighton (26 poin), yang kembali gagal meraih kemenangan dalam delapan pertemuan dengan Leicester selama era Liga Premier, tertahan pada urutan ke-16 klasemen.

Brighton mengawali pertandingan dengan baik tetapi serangan yang diakhiri umpan tarik Pascal Gross hanya menghasilkan sepak pojok setelah dihalau oleh Wesley Fofana.

Pada menit ke-10, Lallana menerima umpan Neal Maypay dan menyelesaikannya dengan memperdaya kiper Kasper Schmeichel untuk membawa Brighton memimpin tamunya.

Itu merupakan gol pertama Lallana di Liga Premier sejak Oktober 2019 saat masih berseragam Liverpool dan menjebol gawang Manchester United.

Leicester hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-36 ketika Sidnei Tavares melepaskan tembakan voli tajam dari tepian kotak penalti ke pojok kanan atas gawang, tetapi kiper Robert Sanchez melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis bola.

Empat menit berselang, Lallana hampir mencetak gol keduanya dengan menyambut umpan tendangan bebas Gross namun membentur tiang gawang.

Dua menit menjelang turun minum Maupay bisa menjebol gawang Leicester, tetapi kali ini golnya dianulir karena dia terlanjur terjebak offside saat Lallana mengirim umpan sontekan.

Keunggulan Brighton raib pada menit ke-62 saat Youri Tielemans mengirim umpan terobosan menawan melewati Lewis Dunk dan bola bisa dikejar oleh Iheanacho yang menyelesaikannya dengan sontekan terukur ke gawang tuan rumah.

Gol itu menumbuhkan kepercayaan diri para pemain Leicester dan Brighton cenderung mulai lebih fokus menggalang pertahanan.

Pada menit ke-86 drama terjadi ketika Jamie Vardy jatuh di dalam kotak penalti setelah berebut bola dengan Dunk, tetpai VAR dan wasit Michael Oliver akhirnya memutuskan tidak ada hadiah tendangan penalti bagi Leicester dan hanya sepak pojok,

Sepak pojok itu berhasil dimanfaatkan Leicester untuk menciptakan gol penentu kemenangan yang dicetak Amartey ketika berdiri bebas menyambut bola kiriman Marc Albrighton yang awalnya gagal dijangkau tinjuan Sanchez.

Kedua tim dijadwalkan kembali merumput Minggu pekan depan saat Brighton bertandang ke markas Southampton dan Leicester menjamu Sheffield United di Stadion King Power.