Jadwal Bola Live Ahad 7 Maret: Derby Manchester, Derby Madrid, Timnas U-22

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 7 Maret 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan uji coba Timnas U-22 Indonesia.

Dari Liga Inggris akan hadir laga besar Manchester City vs Manchester United yang disiarkan Mola TV. Ini akan menjadi laga derby antara tim sekota yang tengah menempati posisi dua besar klasemen. Man City ada di puncak, unggul 12 poin dari lawannya.

Liga Inggris pekan ke-27 malam ini juga akan menampilkan laga Liverpool vs Fulham serta Tottenham vs Crystal Palace (live Net TV).

Dari Liga Italia pekan ke-26, akan hadir pertandingan Verona vs AC Milan. Saat ini, Milan menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 53, masih tertinggal 6 poin dari Inter Milan yang baru akan melawan Atalanta Selasa dinihari. Verona ada di urutan kedelapan klasemen dengan nilai 38.

Liga Italia malam ini juga akan menampilkan laga AS Roma vs Genoa, Fiorentina vs Parma, dan Napoli vs Bologna.

Dari Liga Spanyol akan tersaji derby Madrid, Atletico Madrid vs Real Madrid. Saat ini, Atletico masih memuncaki klasemen dengan nilai 58, unggul lima poin dari Real Madrid di posisi ketiga. Urutan kedua klasemen ditempati Barcelona dengan nilai 56.

Dari Liga Jerman akan hadir laga Bielefeld vs Union Berlin dan FC Koln vs Bremen.

Sementara itu, dari dalam negeri akan hadir laga uji coba Timnas U-22 melawan Bali United. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Madya Senayan, mulai 20.00 WIB dengan disiarkan Indosiar.