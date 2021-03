Rekap Hasil Liga Inggris: MU Tekuk Man City, Liverpool Keok, Tottenham Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-27 pada Senin dinihari, 8 Maret 2021, menampilkan hasil: Manchester City vs Manchester United 0-2, Liverpool vs Fulham 0-1, Tottenham vs Crystal Palace 4-1.

Inilah hasil selengkapnya:

Manchester City vs Manchester United 0-2

Tren gemilang Manchester City berakhir di tangan rival sekotanya, Manchester United, yang memenangi Derby Manchester dengan skor 2-0 dalam pekan ke-27 Liga Inggris di Stadion Etihad.

Penalti Bruno Fernandes yang disusul gol Luke Shaw memastikan MU meraih tiga kemenangan beruntun di Etihad untuk pertama kalinya sejak 2000, sekaligus menyudahi tren 21 kemenangan beruntun City di semua kompetisi.

Hasil tersebut memelihara asa MU dalam perburuan gelar juara Liga Inggris, membawa tim besutan Ole Gunnar Solskjaer kembali ke posisi kedua klasemen dengan koleksi 54 poin atau 11 poin persis di bawah City yang menduduki puncak, demikian catatan laman resmi Liga Inggris.

Pertandingan dibuka dengan cara terburuk oleh City, ketika Gabriel Jesus yang membantu pertahanan timnya malah ceroboh menjegal Anthony Martial di dalam area terlarang.

Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Fernandes yang mengeksekusi penalti dan kendati kiper Ederson Moraes bisa menebak arah tendangan, laju bola tak terhenti ke dalam gawang City.

City berusaha bangkit segera memberi balasan, tetapi tembakan Riyad Mahrez masih mudah diamankan kiper Dean Henderson.

Pada menit ke-23, Raheem Sterling menjatuhkan diri di bawah tekanan Fren di dalam kotak penalti MU, tetapi wasit Anthony Taylor mengabaikan klaim penalti dan menyuruh penyerang timnas Inggris itu lekas bangkit berdiri.

Keunggulan MU bertahan hingga turun minum dan City hampir membalas pada menit ke-48 jika saja tembakan Rodri Hernandez tak membentur mistar gawang.

Dua menit kemudian, justru MU yang berhasil menggandakan keunggulan mereka saat Shaw membantu serangan Setan Merah dan menyelesaikan umpan Marcus Rashford untuk menaklukkan Ederson.

Pada menit ke-68, Martial membuang sia-sia kesempatan bagus situasi satu lawan satu dengan Ederson dan tembakannya mengarah tepat ke kiper asal Brazil itu sebelum John Stones menyapu bola muntah.

Sebaliknya, Sterling gagal menyelesaikan umpan silang matang kiriman Kyle Walker ketika tendangannya malah menyapu angin di muka gawang pada menit ke-79.

MU terus menjaga keunggulan mereka dan pada menit keenam injury time Henderson melakukan penyelamatan atas tembakan Mahrez demi memastikan timnya bukan hanya menang tetapi juga membukukan catatan nirbobol.

City selanjutnya akan main pada Rabu (10 Maret) menjamu Southampton, sedangkan MU baru tampil pada Minggu (14 Maret) menghadapi West Ham United di Old Trafford.

Namun, tiga hari sebelum itu, Manchester United akan memainkan leg pertama babak 16 besar Liga Europa melawan AC Milan.

Selanjutnya: Liverpool Keok