Tentang 3 Legenda Manchester City: Carlos Tevez, David Silva, Vincent Kompany

TEMPO.CO, Jakarta - Kejayaan Manchester City yang dimulai pada 2008 saat kepemilikan klub dibeli oleh politisi Uni Emirate Arab, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Klub berani membeli pemain dan pelatih yang memiliki segudang pengalaman.

Kejayaan ini terbukti pada musim 2011-2012 Man City berhasil memperebutkan gelar juara Liga Inggris di bawah asuhan pelatih Roberto Mancini. Hal inilah yang semakin memperkokoh klub yang berjuluk The Citizens ini masuk dalam The Big Six bersama Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester United, Arsenal, dan Chelsea.

Dengan juaranya Man City pada musim tersebut, mengakhiri puasa gelar Liga Domestik selama 44 tahun. Lebih lanjut, dengan torehan gelar juara tersebut Man City juga menghadirkan pemain-pemain berkelas seperti Mario Balotelli, Micah Richard Julian Lescott, Alexandre Kolarov, hingga Sergio Aguero yang baru direkrut pada musim tersebut.

Tanpa mengecilkan peran pemain tersebut, adapun pemain yang menjadi legenda Man City seperti Vincent Kompany, David Silva, dan Carlos Tevez.

Vincent Kompany

Vincent Kompany lahir di Uccle-Ukkle, Brussel, Belgia pada 10 April 1986. Selain menjadi andalan timnas Belgia, ia juga menjadi orang yang bertanggung jawab menjaga pertahanan Man City ketika itu. Tidak hanya itu, ia juga menjadi wakil kapten tim Man city menggantikan Carlos Tevez.

Kompany memulai karir junior dan seniornya di Anderlecht dalam kurun waktu 2000-2006. Di Anderlecht ia mencatatkan 73 penampilan dengan torehan 6 gol. Setelah itu ia bermain bersama Hamburg SV selama 2 musim dengan mencatatkan 29 penampilan dan 1 gol.

Pemain yang pernah masuk dalam Team Premier League of The Year selama dua tahun berturut-turut ini gabung bersama The Citizens pada 2008 lalu. Kompany juga pernah masuk dalam 100 pemain sepakbola terbaik versi The Guardian.

Kompany mengakhiri karir di Man City pada 30 Juni 2019 lalu dan pindah ke klub masa kecilnya, Anderlecht. Bersama Man City ia mencatatkan lebih dari 250 penampilan.

David Silva

David Silva lahir di Arguineguin, Gran Canaria, Pulau Canary, Spanyol dengan nama David Josué Jiménez Silva. Sebelum bermain bersama Man City pada 2010 ia pernah membela Valencia selama 6 tahun. Tidak hanya itu, ia juga pernah pernah dipinjamkan ke Eibar dan Celta Vigo.

Pemain yang berposisi Attacking Midfielder ini dibanderol dengan harga 24 juta Euro dari Valencia. Di musim debutnya ia sudah membuat 15 assist dan dinobatkan sebagai Manchester City Player of The Month 3 kali berturut-turut. Bahkan pada musim keduanya ia berhasil membantu Man City meraih gelar Liga Inggris dan membuat 17 assist.

Silva bermain bersama Manchester City selama 10 tahun, pada 30 Juni 2020 lalu ia memutuskan untuk hengkang ke Real Sociedad. Bersama Man City ia sudah mencatatkan 309 penampilan dan membuat 60 gol.

Carlos Tevez

Pemain kelahiran Buenos Aires, Argentina, 37 tahun lalu ini, terlahir dengan nama Carlos Alberto Martinez. Ia memulai karir juniornya di All Boys pada 1992-1996 dan Boca Juniors pada 1997-2001. Sebelum bergabung bersama Man City, Tevez adalah pemain Manchaster United yang menjadi rival sekota Man City.

Carlos Tevez yang menjadi kapten Manchester City, turut memberikan kontribusi yang cukup baik ketika menjuarai Liga Inggris di musim 2011-2012. Bersama Man City Tevez sudah membuat 113 penampilan dan menorehkan 58 gol.

GERIN RIO PRANATA