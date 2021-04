Jadwal Liga Inggris Pekan ke-33, Everton Vs Arsenal dan West Ham Vs Chelsea

Penyerang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, melakukan selebrasi bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang Everton dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Emirates, London, 24 Februari 2020. Arsenal berhasil mengalahkan Everton 3-2. Action Images via Reuters/Peter Cziborra

TEMPO.CO, Jakarta - Dua laga panas akan mengisi jadwal Liga Inggris pekan ke-33. Laga Everton vs Arsenal dan West Ham vs Chelsea akan menjadi penentu langkah mereka di kompetisi Eropa musim depan.

Everton dan Arsenal memang masih tertinggal jauh dari posisi lima besar klasemen. Everton saat ini berada di posisi kedelapan dengan perolehan 49 angka dari 31 laga. Skuad asuhan Carlo Ancelotti bisa saja menyalip West Ham yang berada di posisi kelima karena memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Sementara bagi Arsenal, peluang untuk menempati posisi lima besar memang sedikit lebih tertutup. Pasalnya The Gunners saat ini berada satu peringkat di bawah Everton dengan perolehan 46 angka dari 32 laga.

Sementara laga Chelsea vs West Ham akan mempertaruhkan satu tiket terakhir Liga Champions musim depan. Kedua tim saat ini sama-sama mengantongi 55 angka dari 32 laga namun Chelsea unggul selisih gol sehingga berada di posisi keempat.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-33:

Sabtu, 24 April 2021

02.00 WIB - Arsenal vs Everton

18.30 WIB - Liverpool vs Newcastle United

23.30 WIB - West Ham vs Chelsea

Ahad, 25 April 2021

02.00 WIB - Sheffield United Vs Brighton

18.00 WIB - Wolves vs Burnley

20.00 WIB - Leeds United vs Manchester United

Senin, 26 April 2021

01.00 WIB - Aston Villa vs West Bromwich Albion

Selasa, 27 April 2021

02.00 WIB - Leicester City vs Crystal Palace

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-33 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Tottenham Hotspur dan Manchester City tak akan bermain karena bertarung pada laga final Carabao Cup yang akan berlangsung pada Ahad malam mendatang.