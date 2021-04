Jadwal Liga Spanyol pekan ke-33, Madrid Vs Betis dan Villarreal Vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-33 yang akan berlangsung mulai Sabtu besok akan kembali dihangatkan dengan persaingan memperebutkan puncak klasemen Liga Spanyol. Real Madrid dan Barcelona yang berupaya mengejar Atletico Madrid akan menghadapi lawan yang tak mudah.

Real Madrid yang saat ini berupaya mempertahankan posisi kedua akan menjamu Real Betis di Stadion Alfredo Di Stefano. Betis bukanlah lawan sembarangan karena saat ini menempati posisi keenam klasemen sementara.

Barcelona pun akan menghadapi laga yang tak kalah sulitnya. Mereka harus menghadapi tim di peringkat ketujuh klasemen, Villarreal. Kemenangan menjadi misi wajib Lionel Messi cs jika ingin terus membuka peluang menyalip Atletico Madrid.

Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen justru akan menghadapi laga paling mudah. Mereka hanya akan menghadapi Athletic Bilbao yang saat ini menduduki posisi ke-10 klasemen.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-33:

Sabtu, 24 April 2021

19.00 WIB - Elche vs Levante

21.15 WIB - Real Valladolid vs Cadiz

23.30 WIB - Valencia vs Alaves

Ahad, 25 April 2021

02.00 WIB - Real Madrid Vs Real Betis

19.00 WIB - Huesca vs Getafe

21.15 WIB - Villarreal vs Barcelona

23.30 WIB - Celta Vigo vs Osasuna

23.30 WIB - Sevilla vs Granada

Senin, 26 April 2021

02.00 WIB - Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

Selasa, 27 April 2021

02.00 WIB - Eibar vs Real Sociedad

Seluruh pertandingan Liga Spanyol pekan ke-33 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports.