Chelsea Kalahkan Man City 1-0 di Final, Simak Daftar Juara Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea berhasil menjuarai Liga Champions 2020/21 setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 dalam laga final di Porto, Portugal, Ahad, 30 Mei 2021. Gol pembeda dalam partai puncak itu dicetak Kai Havertz.

The Blues merebut gelar juara yang kedua kalinya, setelah yang pertama pada 2012. Manchester City gagal menjadi juara saat menjalani final pertamanya.

Simak daftar juara Liga Champions dalam satu dekade terakhir:

2011: Barcelona (3-1 vs Manchester United)

2012: Chelsea (1-1, lalu menang adu penalti 4-3 vs Bayern Munchen)

2013: Bayern Munchen (2-1 Borussia Dortmund)

2014: Real Madrid (4 -1 vs Atletico Madrid)

2015: Barcelona (3-1 vs Juventus)

2016: Real Madrid (1-1, menang adu penalti 5-3 vs Atletico Madrid)

2017: Real Madrid (4-1 vs Juventus)

2018: Real Madrid (3-1 vs Liverpool)

2019: Liverpool (2-0 vs Tottenham Hotspur)

2020: Bayern Munchen (1-0 vs Paris St Germain)

2021: Chelsea (1-0 vs Manchester City).

Hingga saat ini Real Madrid masih menjadi tim yang paling sering juara di Liga Champions, yakni 13 kali. AC Milan ada di posisi kedua dengan 7 kali.

Daftar tim dengan gelar juara terbanyak di Liga Champions:

13 kali - Real Madrid

7 kali - AC Milan

6 kali - Bayern Muncheb, Liverpool

5 kali - Barcelona

4 kali - Ajax Amsterdam

3 kali - Manchester United, Inter Milan

2 kali - Benfica, Juventus, Nottingham Forest, Porto, Chelsea

1 kali - Celtic, Hamburg SV, Steaua Bucharest, Olympique Marseille, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Red Star Belgrade, Borussia Dortmund.

