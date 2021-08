Jadwal Bola Sabtu 14 Agustus: MU, Liverpool, Chelsea, PSG, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 14 Agustus 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris akan hadir partai Manchester United vs Leeds United. Ini jadi pertemuan pertama kedua tim dalam laga pembuka liga papan atas sejak 1970-1971, ketika Leeds menang 1-0 di Old Trafford.

MU akan memulai usahanya mengejar gelar juara, setelah musim lalu hanya menjadi runner-up. Leeds United hanya finis kesembilan pada musim lalu.

Dalam rangkaian jadwal Liga Inggris yang ditayangkan Mola TV, malam ini juga akan hadir laga Chelsea vs Crystal Palace, Everton vs Southampon, Leicester City vs Wolves, dan Norwich vs Liverpool.

Dari Liga Prancis, partai PSG vs Strasbourg akan dinantikan banyak pihak. Lionel Messi kemungkinan akan diperkenalkan kepada suporter, namun belum akan bermain.

Sementara itu, di La Liga Spanyol, Real Madrid akan memulai usahanya mengklaim kembali gelar juara dengan berlaga di kandang Alaves. Malam ini juga ada laga Osasuna vs Espanyol, Mallorca vs Real Betis, dan Cadiz vs Levante.

Dari Bundesliga Jerman, malam ini antara lain akan tersaji laga Bielefeld vs Freiburg, Wolfsburg vs Bochum, dan Union Berlin vs Bayer Leverkusen.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 14 Agustus 2021

Liga Inggris 2021-2022

(pekan pertama, live Mola TV)

18:30 Manchester United vs Leeds United

21:00 Burnley vs Brighton

21:00 Chelsea vs Crystal Palace

21:00 Everton vs Southampon

21:00 Leicester City vs Wolves

21:00 Watford vs Aston Villa

23:30 Norwich vs Liverpool.

Bundesliga Jerman 2021-2022

(Pekan pertama, live Mola TV)

20:30 Wolfsburg vs Bochum

20:30 Union Berlin vs Leverkusen

20:30 Stuttgart vs Furth

20:30 Augsburg vs Hoffenheim

20:30 Bielefeld vs Freiburg

23:30 Dortmund vs Frankfurt.

La Liga 2021-2022

22:00 Osasuna vs Espanyol

Liga Prancis 2021-2022

(Pekan kedua)

22:00 Nice vs Lille

Laga Persahabatan

23:30 Inter Milan vs Dynamo Kiev (MNC TV, RCTI+).

Ahad, 15 Agustus 2021

Laga Persahabatan

01:30 AC Milan vs Panathinaikos (Milan TV)

01:30 Juventus vs Atalanta (Juve TV)

01:45 AS Roma vs Raja Casablanca (Roma TV).

Liga Inggris 2021-2022

(pekan pertama, live Mola TV)

02:00 Newcastle vs West Ham

La Liga 2021-2022

(Pekan pertama)

00:30 Mallorca vs Real Betis (beIN Sport 1)

00:30 Cadiz vs Levante (beIN)

03:00 Alaves vs Real Madrid (beIN Sport 1)

Liga Prancis 2021-2022

(Pekan kedua)

02:00 PSG vs Strasbourg (RCTI+)

