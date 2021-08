Susunan Pemain Manchester United vs Leeds United: Jadon Sancho Cadangan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Leeds United hadir pada pekan pertama Liga Inggris 2021/22 di Old Trafford, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Manchester United harus tampil pincang dalam pertandingan pertandingan ini. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer tak bisa mengandalkan Marcus Rashford, Alx Telles, dan Dean Henderson, Phil Jones, Jesse Lingard, dan Edinson Cavani yang cedera atau sakit.

Pemain baru Raphael Varane belum siap diturunkan. Eric Bailly dan Amad Diallo baru kembali dari negaranya dan harus menjalani isolasi.

Solskjaer hanya menempatkan Jadon Sancho, pemain baru mereka, sebagai cadangan. Hal itu kemungkinan karena faktor kebugaran mengingat mantan pemain Dortmund itu baru bergabung dalam latihan.

Pelatih Leeds United, Marcelo Bielsa, belum bisa memainkan Kalvin Phillips dan Diego Llorente yang cedera. Pemain baru Junior Firpo juga belum siap bermain.

Kedua tim bertemu dalam laga pembuka Liga Inggris, untuk pertama kali sejak 1970/71. Kala itu Leeds menang 1-0 di Old Trafford.

Musim lalu, MU finis kedua, di bawah Manchester City. Sedangkan Leeds United menempati posisi kesembilan.

Leeds tidak pernah menang dalam 16 kunjungan liga terakhir mereka ke Old Trafford (kalah 10 kali). Musim lalu, mereka takluk 6-2 lalu bermain imbang 0-0 di kandang.

Susunan pemain Manchester United vs Leeds United:

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, James, Greenwood.

Cadangan: Mata, Martial, Andreas Pereira, Dalot, Heaton, Sancho, Matic, Williams, van de Beek.

Leeds United: Meslier, Struijk, Koch, Cooper, Ayling, Dallas, Klich, Raphinha, Rodrigo, Harrison, Bamford.

Cadangan: Firpo, Forshaw, Roberts, Klaesson, Helder Costa, Phillips, Shackleton, Summerville, Greenwood.

Selain Manchester United vs Leeds United, jadwal Liga Inggris Sabtu malam ini juga ada laga Chelsea vs Crystal Palace dan Norwich City vs Liverpool.