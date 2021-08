Chelsea Jual Tammy Abraham ke AS Roma, Ada Klausul Pembelian Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Tammy Abraham telah menyelesaikan kepindahannya dari Chelsea ke AS Roma dengan nilai transfer 34 juta pound sterling atau sekitar Rp 678 miliar.

Penyerang Inggris berusia 23 tahun itu semula enggan pindah ke luar negeri. Namun, setelah berbicara dengan bos Roma, Jose Mourinho, dia akhirnya setuju bermain di Liga Italia.

Abraham telah menyetujui kontrak lima tahun dengan bayaran lebih dari 100 ribu pound sterling atau mendekati Rp 2 miliar per pekan, plus tambahan.

Chelsea menuntut adanya opsi pembelian kembali dengan bayaran dua kali lipat harga penjualan. Tetapi, klasusul itu tidak akan berlaku sampai musim panas 2023.

Abraham menjalani tes medis pada Minggu sore, setelah Roma menyetujui untuk membayar biaya transfer pada akhir pekan lalu. Setelah menyelesaikan transfernya, dia akan kembali terbang ke London untuk menyelesaikan dokumen-dokumen.

Pemain Inggris tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga Uni Eropa setelah diterapkannya Brexit sehingga dia harus mengurus sejumlah dokumen. Dia mengambil slot terbatas untuk pemain non-Uni Eropa dan harus mengajukan izin kerja dan visa yang berbeda.

Awalnya, dia ingin tetap bermain di Liga Inggris sebelum akhirnya setuju meninggalkan Stamford Bridge setelah gagal masuk ke skuad tim utama di bawah Thomas Tuchel.

Kondisinya semakin sulit dengan kedatangan Romelu Lukaku dari Inter Milan dengan biaya transfer 97,5 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,98 triliun.

Arsenal tertarik untuk merekrutnya tetapi mereka tidak pernah mengajukan tawaran karena harus melepas salah satu penyerangnya lebih dulu untuk memberi jalan bagi Abraham. Selain itu, The Blues ingin pemainnya itu pergi ke luar negeri bukan ke tim pesaing.

Kepindahan Tammy Abraham dari Chelsea ke AS Roma bisa menjadi jalan baginya untuk bisa mendapatkan kembali tempat di skuad timnas Inggris di bawah Gareth Southgate. Sebelumnya, pelatih The Three Lions itu pernah mengungkapkan bahwa dia mengagumi pemain yang pindah ke luar negeri.

