Jadwal Live West Brom vs Arsenal di Piala Liga Rabu Malam Ini 25 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal West Brom vs Arsenal akan tersaji di babak kedua Piala Liga Inggris (Carabao Cup), pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dinihari nanti WIB, 26 Agustus 2021. Pertandingan akan berlangsung mulai 02:00 WIB dengan disiarkan Mola TV.

Arsenal tengah berada dalam tekanan setelah terus kalah dala dua laga awalnya di Liga Inggris (Premier League). Tim asuhan Mikel Arteta itu dikalahkan Brentford dan Chlesea dengan skor sama: 2-0.

West Bromwih Albion justru tengah menjalani momen positif. Setelah sempat seri dalam awal kiprahnya di Championship, mereka mampu menang dalam tiga laga terakhirnya. Pada pekan lalu mereka menekuk Blackburn 2-1.

Pemain baru Arsenal Martin Odegaard siap diturunkan pada pertandingan ini. Pemain yang baru didatangkan secara permanen dari Real Madrid ini tak bisa diturunkan saat timnya dikalahkan Chelsea karena urusan visa belum rampung.

Bek tengah yang baru direkrut Ben White tertular virus corona sebelum pertandingan akhir pekan lalu dan tidak bisa bermain pada Rabu. Sementara ini, kesehatannya dipantau menjelang pertandingan Liga Premier melawan juara Manchester City, Sabtu.

Bek Hector Bellerin, Gabriel Magalhaes, dan Kieran Tierney, serta penyerang Gabriel Martinelli kembali berlatih bersama skuad Arsenal yang lain.

Pada babak kedua Piala Liga Inggris malam ini juga akan hadir laga Newcastle United vs Burnley dan Newport County vs Southampton.

Jadwal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2021-22

01:45 Newcastle United vs Burnley

01:45 Newport County vs Southampton

02:00 West Brom vs Arsenal (Mola TV).

