Klasemen Liga Italia Pekan Kedua: 5 Tim Masih Sempurna, Juventus Terpuruk

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah rangkaian laga pekan kedua usai, persaingan di papan atas klasemen Liga Italia berlangsung ketat. Belum terlihat calon terkuat dalam persaingan berebut gelar juara.

Hingga akhir pekan kedua, ada lima tim yang masih mampu menjaga kesempurnaannya. Di antara mereka ada juara bertahan Inter Milan dan rival sekotanya, AC Milan.

AS Roma dan Napoli juga terus menang dalam dua laga awalnya. Lazio berhak atas puncak klasemen berkat selisih gol yang lebih baik.

Pada pekan kedua ini, Lazio mampu menang 6-1 atas Spezia. Kemenangan besar juga diraih AC Milan yang mengalahkan Cagliari 4-1 dan AS Roma yang mengalahkan Salernitana 4-0.

Napoli menang 2-1 di kandang Genoa. Sedangkan Inter Milan unggul 3-1 di kandang Verona.

Juventus, yang baru ditinggal Cristiano Ronaldo, tertinggal dalam persaingan perebutan gelar. Mereka baru meraih satu poin setelah pekan ini takluk 0-1 saat menjamu Empoli.

Pertandingan pekan ketiga baru akan berlangsung dua pekan lagi, setelah jeda internasional. Pada pekan ketiga, AC Milan akan menjamu Lazio. Inter Milan berlaga di kandang Sampdoria. AS Roma melawan Sassuolo, sedangkan Juventus menghadapi Napoli.

Hasil Liga Italia Pekan Kedua

Udinese vs Venezia 3-0

Verona vs Inter 1-3

Atalanta vs Bologna 0-0

Lazio vs Spezia 6-1

Fiorentina vs Torino 2-1

Juventus vs Empoli 0-1

Genoa vs Napoli 1-2

Sassuolo vs Sampdoria 0-0

AC Milan vs Cagliari 4-1

Salernitana vs Roma 0-4.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Lazio 2 7 6 2 Inter 2 6 6 3 Roma 2 6 6 4 AC Milan 2 4 6 5 Napoli 2 3 6 6 Udinese 2 3 4 7 Bologna 2 1 4 8 Sassuolo 2 1 4 9 Atalanta 2 1 4 10 Fiorentina 2 -1 3 11 Empoli 2 -1 3 12 Juventus 2 -1 1 13 Sampdoria 2 -1 1 14 Cagliari 2 -3 1 15 Spezia 2 -5 1 16 Torino 2 -2 0 17 Verona 2 -3 0 18 Salernitana 2 -5 0 19 Genoa 2 -5 0 20 Venezia 2 -5 0

