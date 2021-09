Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol: Brasil dan Argentina Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Jumat, 3 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin (Conmebol). Timnas Brasil dan Argentina sama-sama berhasil meraih kemenangan.

Timnas Brasil mampu menjaga kesempurnaannya di babak kualifikasi. Neymar cs menang 1-0 saat berlaga di kandang Cile. Gol dalam laga itu dicetak oleh Everton Ribeiro pada menit ke-64.

Dengan hasil ini, Brasil memuncaki klasemen dengan nilai 21 dari 27 laga. Mereka unggul 6 poin dari Argentina yang ada di posisi kedua.

Timnas Argentina mampu menjaga catatan tak terkalahkannya dengan meraih kemenangan 3-1 di kandang Venezuela. Mereka sudah unggul pemain sejak menit ke-32 setelah Luis Martinez mendapat kartu merah.

Tim Tango kemudian meraih gol lewat Lautaro Martinez, Joaquin Correa, dan Angel Correa. Venezuela meraih satu gol lewat penalti Yeferson Soteldo di masa injury time.

Dalam laga lainnya, Uruguay ditahan Peru 1-1, sedangkan Kolombia bermain imbang 1-1 dengan Bolivia.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin

Bolivia vs Kolumbia 1-1

Ekuador vs Paraguay 2-0

Venezuela vs Argentina 1-3

Cile vs Brasil 1-0

Peru vs Uruguay 1-1

Jadwal berikutnya

Senin, 6 September 2021

(live Mola TV)

02:00 Brasil vs Argentina

04:00 Ekuador vs Cile

05:00 Paraguay vs Kolombia

05:00 Uruguay vs Bolovia

08:00 Peru vs Venezuela.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin