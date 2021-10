Hasil dan Klasemen Sepak Bola PON Papua Jumat: Tuan Rumah dan Jawa Timur Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola PON Papua sudah memasuki pekan kedua. Dua tim sudah memastikan diri lolos ke babak 6 besar, yakni tuan rumah Papua dan Jawa Timur.

Pada pertandingan Jumat, 1 Oktober, Papua meraih kemenangan kedua, dengan skor 3-1 atas Maluku Utara di Stadion Mandala. Papua kini memuncaki klasemen Grup A dengan nilai 6.

Posisinya di dua besar tak mungkin digeser karena dua pesaing terdekatnya, Maluku Utara dan Jawa Barat yang sama-sama mengemas nilai 3, akan saling berhadapan.

Jawa Timur lolos dari Grup B berkat kemenangan 3-0 atas Jawa Tengah. Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai 6, diikuti Sumater Utara (4) dan Jawa Tengah (1). Dengan satu laga tersisa, posisinya di dua besar tak mungkin tergeser.

Dari Grup C, persaingan masih berlangsung menarik setelah Kalimantan Timur mengalahkan Sumatera Utara 1-0. Kedua tim sama-sama mengemas nilai 3 dan masih bisa digeser Aceh, bila mampu menang besar dari Kalimantan Timur dalam laga terakhirnya.

Simak Hasil, Klasemen, dan Jadwal lengkap Sepak Bola PON Papua:

Hasil Sepak Bola PON Papua

Senin, 27 September 2021

Grup A: Papua vs Jawa Barat 5-1.

Grup B: Jawa Timur vs Sulawesi Selatan 3-0.

Selasa, 28 September 2021

Grup A: Nusa Tenggara Timur vs Maluku Utara 1-2

Grup B: Sumatera Utara vs Jawa Tengah 1-1

Grup C: Aceh vs Sulawesi Utara 1-2.

Kamis, 30 September 2021

Grup A: Jabar vs NTT 1-0

Grup B: Sulsel vs Sumut 0-1.

Jumat, 1 Oktober 2021

Grup A: Maluku Utara vs Papua 1-3

Grup B: Jateng vs Jatim 0-3

Grup C: Sulut vs Kaltim 0-1.

Klasemen Sepak Bola PON Papua



Grup A

No Tim Main Gol Poin 1 Papua 2 6 6 2 Maluku Utara 2 -1 3 3 Jabar 2 -3 3 4 NTT 2 -2 0

Grup B

No Tim Main Gol Poin 1 Jatim 2 6 6 2 Sumut 2 1 4 3 Jawa Tengah 2 -3 1 4 Sulawesi Selatan 2 -4 0

Grup C

No Tim Main Gol Poin 1 Kaltim 1 1 3 2 Sulawesi Utara 2 0 3 3 Aceh 1 -1 0 4 Bengkulu 0 0 0

Jadwal Sepak Bola PON Papua

Ahad, 3 Oktober 2021

Grup A: Maluku Utara vs Jawa Barat - Stadion Mahacandra - 15.00 WIT

Grup A: Papua vs NTT - Stadion Mandala - 15.00 WIT.

Senin, 4 Oktober 2021

Grup B: Jateng vs Sulawesi Selatan - Stadion Mandala

Grup B: Jatim vs Sumatera Utara - Stadion Mahacandra

Grup C: Kalimantan Timur vs Aceh - Stadion Barnabas Youwe.

Nantinya dua tim teratas babak penyisihan grup PON Papua ini akan lolos ke babak kedua (6 besar). Jawa Barat merupakan juara bertahan.