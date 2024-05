Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor, dan Sabah FC Ikuti Turnamen Internasional di Jakarta Mulai 30 Mei

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Empat tim sepak bola Asia Tenggara, yakni Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor (Malaysia), dan Sabah FC (Malaysia) akan memainkan turnamen persahabatan internasional di Jakarta, pada 30 Mei dan 2 Juni.

Ajang bertajuk RCTI Premium Sports tersebut akan digelar di Jakarta International Stadium dengan menyediakan hadiah uang yang cukup besar untuk tim pemenang. Juara akan mendapatkan US$ 30.000, peringkat kedua akan mendapatkan US$ 15.000, peringkat ketiga akan mendapatkan US$ 10.000, dan tim di posisi keempat akan mendapatkan US$ 5.000.

“Ini buat kami bukan sesuatu yang baru. Kami dari 2008 sudah membuat acara yang sifatnya kompetisi internasional. Tujuannya bagaimanapun juga olahraga menyatukan bangsa,” kata Programming & Acquisition Director RCTI Dini Putri pada konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Format kompetisi akan menggunakan model semifinal dengan dua tim pemenang akan melaju ke laga final. Waktu permainan adalah 2 x 45 menit dan seandainya skor imbang hingga waktu normal usai, maka pemenang akan ditentukan dengan adu penalti. Untuk menambah keseruan, maka pergantian pemain juga tidak akan dibatasi.

Direktur Utama Persija Ambono Januarianto menilai ajang ini sangat positif untuk persiapan tim menuju kompetisi musim depan.

“Ini merupakan suatu rangkaian dari persiapan musim depan. Mudah-mudahan ini salah satu ajang untuk melihat dan meramu apa yang bisa dilakukan untuk musim depan. Apalagi kita akan bermain dengan klub dari luar negeri yang belum pernah disambangi atau dilawan dalam acara ini,” tutur Ambono.

Kesempatan untuk tampil melawan tim-tim luar negeri juga mendapat sambutan hangat dari Direktur PSIS Trias Iskandar.

“Kalau untuk turnamen pasti targetnya juara. Tapi kan kita berusaha. Pernah bertemu Sabah juga. Persija sudah sering. Jadi ini semua kita usahakan sebaik mungkin. Jadi persiapan tidak main-main, tetap mempersiapkan tim sebaik mungkin karena turnamen ini cukup bergengsi juga,” kata Trias.

