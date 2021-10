Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-7 Setelah Laga Liverpool vs Man City Berakhir 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool ditahan Manchester City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ketujuh di Anfield, Ahad malam. Ini menjadi hasil seri kedua secara beruntun bagi Liverpool dan hasil seri kedua Man City dalam tiga laga terakhirnya.

The Reds sempat dua kali memimpin melalui gol Sadio Mane dan Mohamed Salah. Man City menyamakan kedudukan berkat gol Phil Foden dan Kevin De Bruyne.

Hasil ini membuat Liverpool gagal kembali ke puncak klasemen setelah sehari sebelumnya disalip Chelsea, yang mengalahkan Southampton 3-1. Man City di posisi ketiga dengan nilai 14, unggul selisih gol dari Manchester United.

Dalam pertandingan lain, Tottenham Hotspur menang 2-1 saat menjamu Aston Villa. Gol Spurs dicetak oleh Pierre-Emile Hojbjerg dan gol bunuh diri Matt Targett. Sedangkan Villa sempat menyamakan kedudukan berkat Ollie Watkins.

Kemenangan ini membuat Spurs mengakhiri tiga kekalahan beruntun mereka di Liga Premier Inggris musim ini, setelah dihajar Arsenal (1-3), Chelsea (0-3), dan Crystal Palac (0-3). Kini mereka naik ke peringkat 8 klasemen Inggris dengan 12 poin. Sementara itu, Villa tertahan di peringkat 10 dengan 10 poin.

Sementara itu, Leicester City bermain 2-2 di kandang Crystal Palace. Mereka sempat unggul dua gol lewat Kelechi Iheanacho dan Jamie Vardy, namun kebobolan oleh gol Michael Olise dan Jeffrey Schlupp.

Leicester menempati posisi ke-13 dengan nilai 8, sedangkan Palace ada di posisi ke-14 dengan nilai 7.

Liga Inggris Pekan Ketujuh

Hasil Ahad, 3 Oktober 2021

Crystal Palace vs Leicester City 2-2

Tottenham Hotspur vs Aston Villa 2-1

West Ham United vs Brentford 1-2

Liverpool vs Manchester City 2-2.

Hasil Sabtu, 2 Oktober 2021

Manchester United vs Everton 1-1

Burnley vs Norwich City 0-0

Chelsea vs Southampton 3-1

Leeds United vs Watford 1-0

Wolves vs Newcastle United 2-1

Brighton vs Arsenal 0-0.

Klasemen Liga Inggris