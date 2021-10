Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-8 Usai Real Madrid Dikalahkan Espanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan lain hadir pada pekan kedelapan Liga Spanyol. Pada Senin dinihari, sehari setelah Barcelona dipermalukan Atletico Madrid 0-2, Real Madrid juga menelan kekalahan.

Real Madrid tunduk 1-2 saat bertandang ke markas Espanyol, Stadion Cornella-El Prat. Espanyol meraih dua gol lewat Raul de Tomas dan Aleix Vidal, sedangkan Real Madrid mencetak gol lewat Karim Benzema.

Ini menjadi kegagalan menang kedua bagi Real Madrid. Pekan sebelumnya mereka juga ditahan Villarreal 0-0.

Espanyol mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-17.

Raul de Tomas melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut kanan bawah gawang Madrid, yang tidak bisa dihentikan kiper Thibaut Courtois setelah memaksimalkan umpan Adrian Emberba. Skor 1-0 untuk tuan rumah.

Tertinggal satu gol, Madrid menebar banyak ancaman. Namun, barisan pertahanan Espanyol masih sulit ditembus. Keunggulan 1-0 Espanyol bertahan hingga babak pertama selesai.

Madrid tidak menurunkan intensitas serangan mereka di babak kedua demi mengejar ketertinggalan.

Terlalu fokus menyerang, Madrid justru kebobolan gol kedua pada menit ke-60. Aleix Vidal mencatatkan namanya di papan skor setelah sepakannya di sisi kanan kotak penalti sukses menaklukkan Courtois. Espanyol unggul 2-0.

Madrid akhirnya bisa memperkecil jarak pada menit ke-71. Benzema mendapat umpan dari Luka Jovic sebelum penyerang asal Prancis itu mengirimkan bola ke gawang Espanyol dari tengah kotak penalti. Skor menjadi 2-1.

Skuad asuhan pelatih Carlo Ancelotti berusaha untuk mendapatkan gol kedua di sisa waktu tersisa, tetapi upaya mereka gagal membuahkan hasil.

Espanyol berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Real Madrid.

Hasil ini tidak mengubah posisi Madrid di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 17 poin. Sedangkan Espanyol naik ke urutan 12 dengan torehan 9 poin.

Dalam pertandingan lain, Sevilla takluk 0-1 di kandang Granada, sedangkan Villarreal mengalahkan Real Betis 2-0.

Hasil Liga Spanyol Pekan Kedelapan

Espanyol vs Real Madrid 2-1

Elche vs Celta 1-0

Villarreal vs Real Betis 2-0

Getafe vs Real Sociedad 1-1

Granada vs Sevilla 1-0.

Hasil hari sebelumnya:

Atletico Madrid vs Barcelona 2-0

Athletic Bilbao vs Alaves 1-0

Osasuna vs Rayo Vallecano 1-0

Mallorca vs Levante 1-0

Cadiz vs Valencia 0-0.

Klasemen Liga Spanyol