Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Jerman vs Rumania 2-1, Latvia vs Belanda 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa hadir pada Sabtu dinihari, 9 Oktober 2021. Jerman dan Belanda berhasil meraih kemenangan.

Jerman mengalahkan Rumania dengan skor 2-1 dalam laga di Stadion Volksparkstadion, Hamburg. Sempat tertinggal oleh gol Ianis Hagi, Tim Panser kemudian unggul berkat gol Serge Gnabry dan Thomas Muller.

Ini menjadi kemenangan beruntun keempat yang diraih Jerman dalam tujuh laga. Mereka kini memuncaki klasemen Grup J dengan nilai 18, unggul enam pon dari Macedonia Utara yang baru mengalahkan Leichtentein 4-0.

Rumnaia gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi keempat dengan nilai 10.

Dari Grup G, Belanda menang 1-0 di kandang Latvia. Gol dalam pertandingan ini dicetak Davy Klassen.

Belanda menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 16, unggul dua poin dari Norwegia yang baru ditahan Turki. Latvia ada di urutan kelima dengan nilai 5.

Dalam laga lainnya, Republik Cek dan Wales bermain imbang 2-2. Rusia mengalahkan Slovakia 1-0, sedangkan Kroasia menang 3-0 di kandang Siprus.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Jerman vs Rumania 2-1

Latvia vs Belanda 0-1

Estonia vs Belarusia 2-0

Gibraltar vs Montenegro 0-3

Islandia vs Armenia 1-1

Liechtenstein vs Macedonia Utara 0-4

Malta vs Slovenia 0-4

Republik Cek vs Wales 2-2

Rusia vs Slovakia 1-0

Siprus vs Kroasia 0-3

Turki vs Norwegia 1-1.