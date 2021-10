Jadwal Bola Rabu 27 Oktober: Juve, Inter, Madrid, Barca, Man City, Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 28 Oktober 2021, akan menyajikan pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, dan Piala Liga Inggris (Carabao Cup). Selain itu ada lanjutan Liga 1 dan Liga 2.

Dari Liga Italia akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-10. Malam ini akan hadir laga Cagliari vs AS Roma dan Empoli vs Inter Milan. Selain itu ada laga Juventus vs Sassuolo dan Lazio vs Fiorentina yang live di RCTI.

Liga Spanyol juga akan memasuki jadwal pekan ke-10. Dinihari nanti, akan tersaji laga Rayo Vallecano vs Barcelona dan Real Madrid vs Osasuna. Selain itu ada pertadningan Mallorca vs Sevilla dan Real Betis vs Valencia.

Malam ini juga akan hadir rangkaian jadwal babak 16 besar Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Klub-klub besar akan berlaga.

Malam ini Manchester City menghadapi West Ham United, Tottenham berlaga di kandang Burnley, Liverpool ditantang Presnton North Ende, sedangkan Leicester City menjamu Brighton.

Dari dalam negeri ada lanjutan jadwal Liga 1 dan Liga 2.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 27 Oktober 2021

Liga 1

(Pekan kesembilan)

15:15 Persiraja vs Madura United (OChannel)

15:15 Bhayangkara FC vs Borneo FC (Vidio)

18:15 Arema FC vs Persita (Indosiar)

20:45 PSS Sleman vs Bali United (ndosiar).

Liga 2

(Pekan kelima)

15:15 PSBS Biak vs Persewar (Vidio)

18:15 Babel United vs PSPS Riau (Vidio).

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

23:30 Sampdoria vs Atalanta

23:30 Udinese vs Verona

23:30 Juventus vs Sassuolo (RCTI).

Kamis, 28 Oktober 2021

Piala Liga Inggris atau Carabao Cup

(Babak 16 Besar, live Mola TV)

01:45 Stoke City vs Brentford

01:45 West Ham United vs Manchester City

01:45 Leicester City vs Brighton

01:45 Burnley vs Tottenham

01:45 Preston NE vs Liverpool.

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

01:45 Cagliari vs AS Roma

01:45 Empoli vs Inter Milan

01:45 Lazio vs Fiorentina (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00:00 Rayo Vallecano vs Barcelona

00:00 Mallorca vs Sevilla

01:00 Real Betis vs Valencia

02:30 Real Madrid vs Osasuna.

Liga 2

(Pekan kelima)

15:15 KS Tiga Naga vs Semen Padang

15:15 Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar

18:15 PSMS Medan vs Sriwijaya FC

20:30 Kalteng Putra vs Sulut United.

Jumat, 29 Oktober 2021

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00:00 Celta Vigo vs Sociedad

01:00 Granada vs Getafe

02:30 Levante vs Atleco Madrid.

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

01:45 Napoli vs Bologna.

