Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-10: Barito Putera vs Persela Lamongan 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Barito Putera vs Persela Lamongan hadir pada pekan ke-10 Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 29 Oktober 2021. Laga ini berakhir dengan skor 1-1.

Persela Lamongan unggul lebih dahulu lewat gol Riyatno Abiyoso pada menit ke-15. Riyanto menjebol gawang lawan memanfaatkan umpan dari Jabar Sharza.

Hanya selang semenit Barito Putera mampu menyamakan kedudukan. Azamat Baimatov mencetak gol memanfaatkan assist Abrizal Umanailo.

Barito unggul jauh dalam penguasaan bola (63 persen). Tim asuhan Djadjang Nurdjaman ini juga memiliki peluang lebih banyak (9 berbanding 3) namun kurang efektif dalam memanfaatkannya.

Hasil ini membuat kedua tim gagal menjaga kebangkitannya, setelah sama-sama menang dalam laga sebelumnya.

Barito meraih hasil seri keduanya dan belum berhasil keluar dari zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 8, kalah selisih gol dari Persik Kediri yang ada di atasnya.

Persela Lamongan meraih hasil seri ketiganya. Mereka kini naik ke posisi ke-10 klasemen dengan nilai 12.

Liga 1 Pekan ke-10

Jumat, 29 Oktober 2021

Barito Putera vs Persela Lamongan 1-1.

Sabtu, 30 Oktober 2021

18:15 Persib Bandung vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20:45 Persik Kediri vs Persija Jakarta (Indosiar).

Ahad, 31 Oktober 2021

15:15 Tira Persikabo vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:00 Persebaya Surabaya vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

20:45 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar).

Senin, 1 November 2021

15:15 Borneo FC vs PSS Sleman (Ochannel)

18:15 Persita Tangerang vs PSM Makassar (Ochannel)

20:45 Madura United vs Arema FC (Indosiar).

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Bhayangkara FC 9 14-8 22 2 Persib Bandung 9 13-6 19 3 PSIS Semarang 9 13-6 18 4 Arema FC 9 12-6 16 5 Bali United FC 9 13-10 15 6 PSM Makassar 9 12-11 13 7 Persebaya 9 15-14 13 8 Persita 9 13-12 13 9 Persija Jakarta 9 10-9 13 10 Persela 10 8-11 12 11 Tira Persikabo 9 12-9 11 12 Madura United 9 11-11 11 13 Borneo FC 9 10-12 10 14 PSS Sleman 9 11-17 8 15 Persik Kediri 9 9-14 8 16 Barito Putera 10 10-15 8 17 Persipura 9 8-15 5 18 Persiraja Aceh 9 8-16 4

