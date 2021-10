Jadwal Bola Live Sabtu 30 Oktober: MU, Liverpool, Juve, Barca, Madrid, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 31 Oktober 2021, akan menyajikan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, juga Liga 1.

Liga Inggris akan menyajikan banyak laga menarik dari pekan ke-10. Salah satunya adalah Tottenham Hotspur vs Manchester United, yang disebut-sebut akan jadi momen penentuan nasib pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer.

Selain itu, jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan aksi sejumlah tim besar, termasuk dalam laga Leicester City vs Arsenal, Liverpool vs Brighton, Manchester City vs Crystal Palace, dan Newcastle United vs Chelsea.

Dari Liga Italia ada laga Atalanta vs Lazio dan Verona vs Juventus. Liga Spanyol menampilkan partai Elche vs Real Madrid, Valencia vs Villarreal, dan Barcelona vs Alaves.

Di Liga Jerman ada jadwal Union Berlin vs Bayern Munchen dan Borussia Dortmund vs FC Koln. Lalu dari Liga Prancis akan hadir partai Lyon vs Lens.

Liga 1 Indonesia juga akan hadir dengan dua partai menarik. Persib Bandung akan melawan Persipura, sedangkan Persik Kediri menantang Persija Jakarta.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 30 Oktober 2021

BRI Liga 1

(Pekan ke-10)

18:15 Persib Bandung vs Persipura (Indosiar)

20:45 Persik Kediri vs Persija Jakarta (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-10, live Mola TV)

18:30 Leicester City vs Arsenal

21:00 Burnley vs Brentford

21:00 Liverpool vs Brighton

21:00 Manchester City vs Crystal Palace

21:00 Newcastle United vs Chelsea

21:00 Watford vs Southampton

23:30 Tottenham vs Manchester United (SCTV).

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

22:00 Metz vs St Etienne (Bein Sport)

Liga Jerman

(Pekan ke-10, live Mola TV)

01:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin

20:30 Union Berlin vs Bayern Munchen

20:30 Borussia Dortmund vs FC Koln

20:30 Leverkusen vs Wolfsburg

20:30 Bielefeld vs Mainz

20:30 Freiburg vs Greuther Furth

23:30 Frankfurt vs RB Leipzig.

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

20:00 Atalanta vs Lazio

23:00 Verona vs Juventus

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

19:00 Elche vs Real Madrid

21:15 Sevilla vs Osasuna

23:30 Valencia vs Villarreal.

Ahad, 31 Oktober 2021

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

01:45 Torino vs Sampdoria.

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

02:00 Barcelona vs Alaves.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

02:00 Lyon vs Lens.