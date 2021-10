Jadwal Liga 1 Ahad 31 Oktober: 3 Laga, Persebaya dan Bali Utd Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Ahad, 31 Oktober 2021, akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-10. Ada tiga laga yang berlangsung, dia di antaranya disiarkan Indosiar.

Jadwal hari ini akan dibuka laga Tira Persikabo vs Bhayangkara FC yang akan berlangsung di Stadion Moch Subroto, Magelang, mulai 15:15 WIB. Laga ini akan tayang di Vidio.

Tira Persikabo akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Pekan lalu mereka ditahan PSM Makassar 0-0 dan kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 11.

Bhayangkara FC baru saja digeser Persib Bandung yang menang 3-0 atas Persipura Jayapura. Namun, kemenangan di laga ini akan membawa kembali tim asuhan Pual Munster ini ke puncak klasemen. Mereka kini hanya kalah selisih gol dari Persib.

Pada 18:00 WIB, jadwal Persebaya Surabaya vs Persiraja Banda Aceh akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Partai ini disiarkan langsung Indosiar.

Persebaya akan berusaha menjaga tren setelah pekan lalu mengalahkan Persija Jakarta 1-0. Tim asuhan Aji Santoso itu menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 13.

Lawannya, Persiraja Banda Aceh, masih terpuruk di dasar klasemen. Mereka baru sekali menang dan sekali seri dalam 9 laga yang dijalaninya. Pelatih Hendri Susilo pun sudah jadi korban dan didepak klub ini.

Menutup jadwal hari ini, pada 20:45 WIB, laga Bali United vs PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, juga dengan disiarkan Indosiar.

Bali United baru bangkit dari rentetan hasil buruk dengan mengalahkan PSS Sleman 2-0. Kini tim juara bertahan itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 15.

PSIS Semarang akan berjuang bangkit setelah menderita kekalahan pertamanya, dari Persib Bandung (0-1). Mereka ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 18.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-10, Ahad, 31 Oktober 2021:

15:15 Tira Persikabo vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:00 Persebaya Surabaya vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

20:45 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar).