Jadwal Bola Senin 1 November: Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin hingga Selasa dinihari, 2 November 2021, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia.

Dari Liga 1 Indonesia, ada tiga laga pekan ke-10. Borneo FC akan melawan PSS Sleman, Persita Tangerang menghadapi PSM Makassar, sedangkan Madura United berhadapan dengan Arema FC.

Liga Inggris akan menghadirkan satu laga sisa pekan ke-10. Wolves akan menghadapi Everton.

Liga Spanyol diwarnai dua laga, yakni Rayo Vallecano vs Celta Vigo dan Levante vs Granada. Sedangkan Liga Italia diisi satu partai terakhir pekan ke-11, yakni Bologna vs Cagliari.

Setelah rangkaian laga ini usai, pada tengah pekan ini akan hadir jadwal Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Conference.

Jadwal bola selengkapnya

Senin, 1 November 2021

BRI Liga 1

(Pekan ke-10)

15:15 Borneo FC vs PSS Sleman (Ochannel)

18:15 Persita Tangerang vs PSM Makassar (Ochannel)

20:45 Madura United vs Arema FC (Indosiar).

Selasa, 2 November 2021

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport)

00:30 Rayo Vallecano vs Celta Vigo

03:00 Levante vs Granada.

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

02:45 Bologna vs Cagliari.

Liga Inggris

(Pekan ke-10)

03:00 Wolves vs Everton (Mola TV).