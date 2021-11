Jadwal Liga Spanyol dan Siaran Langsungnya: Barcelona, Real Madrid dan Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-13 akan dihiasi sejumlah laga menarik. Real Madrid akan menghadapi salah satu tim kuda hitam Rayo Vallecano sementara Barcelona dan Atletico Madrid akan menghadapi Celta Vigo dan Valencia.

Rayo Vallecano dianggap sebagai salah satu tim kuda hitam musim ini setelah berhasil merangsek ke posisi keenam klasemen sementara. Pekan lalu, mereka juga berhasil membuat kejutan dengan menumbangkan Barcelona 1-0 yang membuat Pelatih Ronald Koeman dipecat dari jabatannya.

Sementara Real Madrid dianggap belum menunjukkan performa yang konsisten musim ini. Mereka sempat ditahan imbang Osasuna 0-0 setelah mengalahkan Barcelona 1-2 pada partai El Clasio pertama musim ini.

Pada akhir pekan lalu, mereka pun dinilai menang 2-1 atas Elche karena faktor keberuntungan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti baru dapat memastikan kemenangan setelah Elche bermain dengan 10 orang sejak menit ke-63.

Juara bertahan Liga Spanyol, Atletico Madrid juga akan menghadapi laga yang tak mudah. Mereka harus menyambangi markas Valencia, Stadion Mestalla, yang terkenal angker bagi tim tamu. Musim ini, Goncalo Guedes tercatat baru mengalami satu kekalahan di kandang.

Laga cukup berat juga menanti pimpinan klasemen sementara Real Sociedad. David Silva cs akan bertandang ke markas Osasuna.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-13:

Sabtu, 6 November 2021

03.00 WIB - Athletic Bilbao vs Cadiz

20.00 WIB - Espanyol vs Granada

22.15 WIB - Celta Vigo vs Barcelona

Ahad, 7 November 2021

00.30 WIB - Alaves vs Levante

03.00 WIB - Real Madrid vs Rayo Vallecano

20.00 WIB - Villarreal vs Getafe

22.15 WIB - Valencia vs Atletico Madrid

Senin, 8 November 2021

00.30 WIB - Mallorca vs Elche

00.30 WIB - Osasuna vs Real Sociedad

03.00 WIB - Real Betis vs Sevilla

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-13 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Setelah akhir pekan ini, seluruh kompetisi domestik Eropa, termasuk Liga Spanyol, akan diliburkan hingga 20 November 2021 untuk laga internasional Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa.