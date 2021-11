Presiden Barcelona Pastikan Xavi Hernandez Segera Merapat, Tapi....

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Barcelona, Joan Laporta akhirnya memastikan kabar Xavi Hernandez akan menjadi pelatih tim mereka menggantikan Ronald Koeman yang telah dipecat pekan lalu. Laporta menyatakan bahwa Xavi akan segera menandatangani kontrak bersama mereka.

Laporta memastikan hal itu usai melakukan pertemuan dengan sejumlah kelompok suporter klubnya di Galicia, Spanyol, pada Jumat malam waktu setempat. Dia membenarkan kabar bahwa Al Sadd telah sepakat untuk melepas Xavi.

"Kontrak Xavi akan segera diselesaikan," kata Laporta singkat seperti dilansir media Spanyool Sport.

Laporta tak mau berbicara lebih panjang soal kabar tersebut. Dia hanya memastikan pria berusia 41 tahun itu, "Akan menjadi pelatih Barca."

Media sosial resmi klub itu juga telah mengumumkan hal yang sama. Mereka menyatakan, "Xavi Hernandez kembali ke rumah setelah enam tahun lalu mengucapkan selamat tinggal dari Camp Nou."

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou