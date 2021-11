Gelandang Manchester City, Jack Grealish, Berkencan dengan Aktris Emily Atack

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Manchester City, Jack Grealish, baru-baru ini diketahui menjalani kencan rahasia dengan bintang Inbetweeners, Emily Atack.

The Sun secara eksklusif mengungkapkan pemain timnas Inggris itu bersama Emily menikmati serangkaian kencan di sebuah hotel di Manchester pekan ini.

Di satu sisi, mantan kapten Aston Villa itu dikabarkan masih berhubungan dengan bintang YouTube, Sasha Atwood, yang telah menjadi kekasihnya selama sepuluh tahun.

Emily semula mengira gelandang Manchester City itu masih melajang karena melihatnya di situs kencan.

Namun, setelah tahu Grealish sudah punya kekasih, Emily memberinya peringatan kepadanya untuk memilih dirinya atau pacarnya, Sasha, seperti dilaporkan Mail on Sunday.

Jack Grealish dan Sasha Attwood. SPLASH

Emily Atack dikenal lewat sejumlah serial televisi, The Inbetweeners, I’m A Celebrity, Get Me Out of Here, dan masih banyak lagi.

Seseorang mengatakan kepada Mail on Sunday bahwa Grealish sedang tergila-gila dengan Emily. Menurut dia, bintang Manchester City itu sangat menyukainya, jika tidak, mana mungkin berhubungan sedekat itu.

Emily semula mengira pesepak bola berusia 26 tahun itu masih melajang karena bertemu dengannya di situs kencan. Ia tidak menyangka lelaki yang dikencaninya sudah lama berhubungan dengan Sasha.

Emily mengaku sangat menikmati hubungannya dengan Grealish. Dia akan senang hati jika akhirnya pemain internasional Inggris itu ingin melanjutkan hubung dengannya.

Jack Grealish. REUTERS

Rekan-rekannya di Manchester City mengungkapkan bahwa Grealish dan Sasha masih saling bertukar kabar lewat telepon.

Grealish mengenal Emile karena sama-sama menggunakan situs kencan. Mereka lantas merasa cocok. Awalnya mereka bertukar kabar lewat teks di situs tersebut. Kemudian mereka berlanjut ke Whatsapp dan telepon lewat Facetime.

Emily dan Grealish pertama kali bertukar nomor pada September lalu. Mereka telah berkencan setidaknya dua kali sejak itu.

Pertama, mereka bertemu di hotel bintang lima Lowry di Manchester pada 18 Oktober menjelang kemenangan City di Liga Champions melawan Club Brugge dari Belgia. Kedua, Grealish terlihat menuju rumah Emily.

Seorang teman Grealish mengatakan: "Hubungan mereka menjadi pembicaraan di ruang ganti."

Menurut rekan-rekannya, Grealish seperti anak anjing jika berada di dekat Emily.

"Jack menelponnya hampir setiap hari dan cukup terbuka mengenai hal itu. Mereka telah menjadi pasangan yang baik, sering FaceTiming dan dia seperti anak anjing di dekatnya."

Hubungan keduanya dikatakan semakin jelas, tetapi belum melewati batas. Grealish masih fokus pada kariernya dan Emiley adalah gadis yang menyenangkan dan populer yang sangat sibuk dengan pekerjaannya saat ini.

Emily Atack yang memiliki 1,7 pengikut di Instagram, mengikuti Instagram Grealish. Namun, bintang Manchester City itu tidak mengikuti sang aktris.

Kini, Jack Grealish tengah bergabung dengan timnas Inggris untuk pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022. Setelah meraih kemenangan 5-0 atas Albania, The Three Lions akan menjalani laga tandang ke San Marino pada Senin malam waktu setempat atau Selasa dinihari WIB.

FILZA RAHMA, THE SUN

Baca Juga: Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup I: Inggris vs Albania 5-0

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.