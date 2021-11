Jadwal dan Klasemen Liga 2 Rabu 17 November: Ada Sriwijaya FC vs PSPS Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pekan kedelapan akan kembali bergulir Rabu, 17 November 2021. Ada empat laga yang akan berlangsung.

Pada sore hari, 15:15 WIB, dua pertandingan akan berlangsung berbarengan. Sriwijaya FC menghadapi PSPS Riau, sedangkan Kalteng Putra berhadapan dengan PSBS Biak.

Pada 18:15 WIB, tersaji laga Sulut United vs Persiba Balikpapan. Sedangkan pada 20:30 WIB, hadir partai KS Tiga Naga vs Babel United.

Hasil dan Jadwal Liga 2 Pekan Kedelapan

Senin, 15 November 2021

PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC 0-0

Persekat Tegal vs PSKC Cimahi 1-0

Persis Solo vs PSIM Yogyakarta 0-1.

Selasa, 16 November 2021

Persijap vs PSG Pati FC 1-0

Dewa United vs Badak Lampung 3-1

Mitra Kukar vs Persewar 0-0

Semen Padang vs PSMS Medan 1-2

Perserang vs RANS Cilegon FC 1-2.

Rabu, 17 November 2021

15:15 Sriwijaya FC vs PSPS Riau (Indosiar)

15:15 Kalteng Putra vs PSBS Biak (Vidio)

18:15 Sulut United vs Persiba Balikpapan (Vidio)

20:30 KS Tiga Naga vs Babel United (Vidio).

Klasemen Liga 2