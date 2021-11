Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Debut Xavi Hernandez di Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini akan diwarnai dengan debut Xavi Hernandez sebagai pelatih baru Barcelona. Xavi langsung dihadang laga sulit karena harus memimpin Blaugrana di derbi Catalan kontra Espanyol.

Barcelona memastikan merekrut Xavi beberapa hari sebelum jeda internasioinal lalu. Dia menggantikan Ronald Koeman yang telah dipecat menyusul hasil buruk di Liga Spanyol.

Kehadiran Xavi memberikan harapan tak hanya perbaikan hasil, tetapi juga peningkatan level permainan. Pasalnya, saat bersama klub Qatar Al Sadd, Xavi dinilai mampu menerapkan sepak bola Tiki Taka yang pernah dia pelajari saat masih menjadi pemain di Barcelona.

Laga ini akan menjadi ujian pertama bagi Xavi sebelum menghadapi laga yang lebih berat. Pada pekan depan, Barcelona harus meraih kemenangan saat menjamu Benfica di Liga Champions untuk mengunci satu tempat di babak 16 besar.

Selain laga Barcelona vs Espanyol, Liga Spanyol akhir pekan ini juga akan menyajikan sejumlah laga menarik lainnya. Juara bertahan Atletico Madrid akan menghadapi tim di peringkat ketujuh klasemen Osasuna sementara pimpinan klasemen Real Sociedad akan menjamu Valencia.

Real Madrid paling diuntungkan karena mereka hanya akan menghadapi tim papan bawah Granada. Skuad asuhan Carlo Ancelotti berpeluang menyalip Real Sociedad jika berhasil meraih kemenangan sementara si pemuncak klasemen gagal meraih poin penuh.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-14:

Sabtu, 20 November 2021

03.00 WIB - Levante vs Athletic Bilbao

20.00 WIB - Celta Vigo vs Vilarreal

22.15 WIB - Sevilla vs Alaves

Ahad, 21 November 2021

00.30 WIB - Atletico Madrid vs Osasuna

03.00 WIB - Barcelona vs Espanyol

20.00 WIB - Getafe vs Cadiz

22.15 WIB - Granada vs Real Madrid

Senin, 22 November 2021

00.30 WIB - Elche vs Real Betis

03.00 WIB - Real Sociedad vs Valencia

03.00 WIB - Rayo Vallecano vs Mallorca

Seluruh laga pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-14 akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal dan Sevilla harus berkonsentrasi di Liga Champions pekan depan.

