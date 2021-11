Klasemen Liga Italia Pekan Ke-13: Fiorentina Tekuk AC Milan 4-3, Juventus Menang

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan takluk 3-4 saat berlaga di kandang Fiorentina, Artemio Franchi, dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-13, Ahad dinihari, 21 November 2021. Mereka mengalami kekalahan pertamanya musim ini.

Zlatan Ibrahimovic memborong dua gol buat AC Milan. Gol Rossoneri lainnya tercipta dari bunuh diri Lorenzo Venuti.

Fiorentina mendapat dua gol dari Dusan Vlahovi. Sedangkan gol lainnya diceploskan Alfred Duncan dan Riccardo Saponara.

Milan kini gagal menang dalam dua laga secara beruntun dan harus mengakhiri catatan tak terkalahkan mereka dalam 17 laga. Mereka juga gagal memanfaatkan peluang untuk menggeser Napoli dari puncak klasemen dan teratahan di posisi kedua klasemen dengan nilai 32, kalah selisih gol dari Napoli yang malam nanti akan melawan Inter Milan.

Fiorentina bangkit setelah dikalahkan Juventus 0-1 di laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 21.

Dalam laga lain, Juventus mengalahkan Lazio 2-0 di Stadion Olimpico, Roma. Kemenangan itu dipastikan oleh dua gol Leonardo Bonucci dari titik penalti.

Kemenangan kedua secara beruntun membawa anak-anak asuh Massimiliano Allegri merangsek ke posisi keenam dengan nilai 21, kalah selisih gol dari Lazio dan Fiorentina yang ada di atasnya.

Dalam pertandingan lain di Stadion Gewiss, Bergamo, Atalanta menang meyakinkan 5-2 atas Spezia.

Hasil Liga Italia Pekan Ke-13

Fiorentina vs AC Milan 4-3

Lazio vs Juventus 0-2

Atalanta vs Spezia 5-2.

Klasemen Liga Italia

