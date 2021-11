Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-12: Manchester City dan Tottenham Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 22 November 2021, menampilkan kemenangan Manchester City dan Tottenham Hotspur.

Manchester City berhasil mengalahkan Everton dengan skor 3-0 di Stadion Etihad. Mereka unggul lewat gol Raheem Sterling, Rodri Hernandez, dan Bernardo Silva.

Setelah kemarin sempat digusur Liverpool, Man City kembali ke posisi kedua dengan raihan 26 poin. The Citizens unggul satu poin atas pesaingnya tersebut.

Sementara Everton kini sudah melewatkan enam pertandingan tanpa kemenangan. Mereka tertahan di urutan kesebelas dengan 15 poin.

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur memetik kemenangan pertama di Liga Inggris dalam era kepelatihan Antonio Conte. Mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengatasi Leeds United 2-1 di Stadion Tottenham Hotspur, London.

Tottenham kebobolan oleh gol Daniel James pada menit ke-44. Mereka berbalik unggul lewat gol Pierre-Emile Hojbjer dan Sergio Reguilon.

Kemenangan pertama bersama Conte ini mengangkat Tottenham ke posisi ketujuh klasemen dengan 19 poin. Sedangkan Leeds (11 poin) tertahan pada urutan ke-17.

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-12:

Tottenham Hotspur vs Leeds United 2-1

Manchester City vs Everton 3-0.

Hasil hari sebelumnya

Liverpool vs Arsenal 4-0

Watford vs Manchester United 4-1

Leicester vs Chelsea 0-3

Aston Villa vs Brighton 2-0

Burnley vs Crystal Palace 3-3

Newcastle United vs Brentford 3-3

Norwich vs Southampton 2-1

Wolves vs West Ham 1-0.

Klasemen Liga Inggris

