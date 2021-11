Jadwal Bola Ahad 28 November: Chelsea vs MU, Juga Ada MIlan, Madrid, PSG, Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 29 November 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Dari dalam negeri ada juga jadwal BRI Liga 1.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-13. Sejumlah laga menarik akan tersaji malam ini, termasuk Burnley vs Tottenham, Leicester vs Watford, dan Manchester City vs West Ham. Namun, laga terbesar yang akan dinantikan banyak suporter adalah Chelsea vs Manchester United yang akan disiarkan langsung SCTV.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-15. Pertandingan Cadiz vs Atletico Madrid dan Real Madrid vs Sevilla akan berlangsung Senin dinihari.

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-14. Malam ini akan hadir laga AC Milan vs Sassuolo, AS Roma vs Torino, dan Napoli vs Lazio.

Dari Liga Prancis ada ada Saint-Etienne vs PSG. Sedangkan Liga Jerman menghadirkan RB Leipzig vs Bayer Leverkusen.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan menghadirkan jadwal pakai pekan ke-14. Hari ini ada empat laga, termasuk Persik Kediri vs Persebaya dan Persib Bandung vs Arema FC.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 28 November 2021

Liga 1

(Pekan ke-14)

15:15 Persita vs PSS Sleman (Ochannel)

18:00 Barito Putera vs Madura United (vidio)

18:15 Persik Kediri vs Persebaya (Indosiar)

20:45 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Mola TV)

21:00 Brentford vs Everton

21:00 Burnley vs Tottenham

21:00 Leicester vs Watford

21:00 Manchester City vs West Ham

23:30 Chelsea vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-14)

18:30 Udinese vs Genoa

21:00 AC Milan vs Sassuolo

21:00 Spezia vs Bologna.

Liga Spanyol

(Pekan ke-15)

20:00 Betis vs Levante

22:15 Espanyol vs Real Sociedad.

Liga Jerman

(Pekan ke-13, live Mola TV)

21:30 Eintracht Frankfurt vs Union Berlin

23:30 RB Leipzig vs Bayer Leverkusen.

Liga Prancis

(Pekan ke-15)

19:00 Saint-Etienne vs PSG (RCTI+)

21:00 Bordeaux vs Brest

21:00 Lorient vs Rennes

21:00 Monaco vs Strasbourg

21:00 Reims vs Clermont

23:00 Montpellier vs Lyon.

Senin, 29 November 2021

Liga Italia

(Pekan ke-14)

00:00 AS Roma vs Torino

02:45 Napoli vs Lazio.

Liga Spanyol

(Pekan ke-15)

00:30 Cadiz vs Atletico Madrid

03:00 Real Madrid vs Sevilla.

Liga Prancis

(Pekan ke-15)

02:45 Marseille vs Troyes.

Liga 1

(Pekan ke-14)

20:45 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

