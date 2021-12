Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Derbi Marseyside, Villa Vs City dan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-14 malam ini akan diwarnai tiga laga menarik. Derby Marseyside antara Everton vs Liverpool akan menjadi sajian utama.

Everton dan Liverpool saat ini berjarak cukup jauh di klasemen. Everton berada di posisi ke-15 dengan perolehan 15 angka sementara Liverpool berada di posisi ketiga degan 28 angka.

Meskipun demikian, pertemuan dua tim sekota ini tetap saja akan menyajikan partai yang sangat menarik dengan sejarahnya yang sangat panjang.

Sementara laga Aston Villa vs Manchester City akan menjadi ujian berat pertama bagi Manajer Steven Gerrard. Eks pemain Liverpool itu berhasil meraih dua kemenangan pada awal karirnya sebagai bos Aston Villa.

Pimpinan klasemen saat ini, Chelsea, juga akan menghadapi laga penting. Skuad asuhan Thomas Tuchel akan menyambangi markas Watford yang dikenal sulit ditaklukkan saat bermain di depan suporternya sendiri.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-14:

Kamis, 2 Desember 2021

02.30 WIB - Southampton Vs Leicester City

02.30 WIB - Wolves vs Burnley

02.30 WIB - Watford vs Chelsea

02.30 WIB - West Ham vs Brighton

03.15 WIB - Everton vs Liverpool

03.15 WIB - Aston Villa vs Manchester City

Jumat, 3 Desember 2021

02.30 WIB - Tottenham vs Brentford

03.15 WIB - Manchester United vs Arsenal

Dua laga pekan ke-14 Liga Inggris sudah dimainkan pada Rabu dini hari tadi. Newcastle vs Norwich City berakhir imbang 1-1 sementara Leeds United vs Crystal Palace berakhir 1-0. Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-14 akan disiarkan langsung oleh MolaTV.