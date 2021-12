Jadwal Liga Inggris Boxing Day Ahad Malam 26 Desember: 4 Ditunda, 6 Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-19 pada Ahad malam, 26 Desember 2021, tepat satu hari setelah perayaan hari Natal atau yang dikenal dengan istilah Boxing Day.

Tercatat ada empat pertandingan yang harus ditunda karena lonjakkan kasus COVID-19 di tubuh tim yang akan bertanding. Enam pertandingan lain dijadwalkan akan tetap berlangsung.

Keempat pertandingan yang ditunda itu adalah laga Wolverhampton Wanderers vs Watford, Liverpool vs Leeds United, Burnley vs Everton dan Totteham Hotspur vs Crystal Palace.

Sedangkan laga Boxing Day yang akan tetap digelar menghadirkan sejumlah hal menarik, seperti berikut ini:

Manchester City berusaha akhiri tahun di peringkat pertama

Meskipun terdapat empat pertandingan yang akan ditunda, masih ada enam pertandingan yang akan digelar termasuk laga besar antara Manchester City yang akan berhadapan dengan Leicester City.

Pada pertemuan kedua tim di paruh sebelumnya, September lalu, Manchester City berhasil meraih kemenangan di kandang Leicester City dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Bernardo Silva.

Manchester City saat ini tengah berusaha menjaga tren positif mereka di Liga Inggris setelah tercatat berhasil memenangkan lima pertandingan terakhir mereka.

Selain itu, The Citizen juga berusaha untuk menjaga jarak dari Liverpool yang berada di posisi kedua namun tidak akan bertanding di pekan ini karena terjadinya lonjakkan kasus COVID-19 di lawan mereka, Leeds United.

Jika berhasil memenangkan pertandingan ini, Manchester City akan berhasil mengamankan 47 poin dari 19 pertandingan dan berjarak tujuh poin dari Liverpool.

Meski begitu, tentu langkah Manchester City tidak akan mudah karena lawan mereka adalah Leicester City yang pada musim lalu sempat tampil menjanjikan dan berhasil mengakhiri musim di posisi tujuh besar.

Namun, saat ini, Leicester City belum bisa menemukan konsistensi setelah pada lima pertandingan terakhir tercatat berhasil menang di dua laga, sekali imbang dan satu kali kalah yang membuat mereka saat ini berada di posisi ke-9 klasemen sementara.

Pelatih Leicester City, Brendan Rodgers tentu berusaha untuk mencari cara agar anak asuhnya bisa kembali menemukan konsistensi dan siap untuk bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris.

Ralf Rangnick coba lanjutkan tren positif di Manchester United

Setelah hampir selama dua pekan tidak bertanding di Liga Inggris, Manchester United akan kembali berlaga dengan menghadapi tim yang saat ini berada di zona degradasi, Newcastle United.

Pelatih sementara Manchester United, Ralf Rangnick mengatakan seluruh pemainnya dalam kondisi bagus untuk kembali bertanding setelah dalam dua pekan tidak bisa berlatih bersama karena kasus COVID-19 di dalam tim.

Pelatih asal Jerman ini tentu berusaha untuk melanjutkan tren positifnya bersama The Red Devils setelah pada dua pertandingan sebelumnya di Liga Inggris berhasil mengalahkan Crystal Palace dan Norwich City serta menorehkan nirbobol di dua laga tersebut.

Pada pertemuan di paruh sebelumnya, Manchester United berhasil mengalahkan Newcastle United di Old Trafford dengan skor 4-1 berkat gol dari Cristiano Ronaldo (2), Bruno Fernades dan Jesse Lingard.

Selanjutnya: Gerrard Absen karena Covid-19, Aston Villa Tetap Berlaga

Tanpa Steven Gerrard, Aston Villa siap hadapi Chelsea

Aston Villa akan menjamu Chelsea pada pekan ke-19 Liga Inggris di Stadion Villa Park, Minggu malam waktu setempat dan The Villans harus tampil tanpa didampingi pelatih Steven Gerrard.

Pelatih anyar mereka itu harus absen setidaknya dua pekan setelah dinyatakan positif Covid-19-19 yang membuat Steven Gerrard diperkirakan akan kembali mendampingi tim pada pekan ke-22 Liga Inggris, Januari mendatang.

Di sisi lain, Chelsea saat ini seperti kehilangan cara untuk meraih kemenangan setelah di Liga Primer Inggris setelah pada dua pertandingan terakhir hanya mampu bermain imbang melawan Wolves dan Everton

Thomas Tuchel tentu menginginkan anak asuhnya kembali ke jalur kemenangan agar bisa kembali bersaing berburu gelar juara Liga Inggris di akhir musim nanti. Saat ini, Chelsea berada di posisi ketiga dengan raihan 38 poin dari 18 pertandingan, terpaut enam poin dari Manchester City di peringkat pertama.

Pada pertemuan pertama, Chelsea berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor telak 3-0 di Stamford Bridge, London, September lalu berkat gol dari Romelu Lukaku (2) dan Mateo Kovacic.

Arsenal ingin jaga tren positif di Liga Inggris

Arsenal akan berusaha menjaga tren positifnya di Liga Inggris ketika berhadapan dengan Norwich City pada pekan ke-19 di Stadion Carrow Road, Norwich, Minggu.

The Gunners pada berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris setelah berhasil mengalahkan Leeds United 4-1, West Ham 2-0 dan Southampton 3-0. Saat ini Arsenal berada di posisi ke-4, sedangkan Norwich masih berada di posisi juru kunci.

Pada pertandingan ini, Arsenal dipastikan tidak akan diperkuat oleh penyerang Pierre-Emerick Aubameyang yang masih akan diparkir oleh Mikel Arteta setelah penyerang asal Gabon melakukan tindakan indisipliner.

Di sisi lain, Norwich tentu tengah mencari momentum untuk bangkit setelah pada tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris harus menelan kekalahan dari Aston Villa, Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Pelatih Dean Smith akan berusaha memaksimalkan skuadnya untuk bisa menahan gempuran yang akan dilancarkan oleh Arsenal beserta pemain-pemain mudanya yang kini tengah unjuk gigi seperti Gabriel Martinelli dan Emile Smith Rowe.

Selanjutnya: Jadwal lengkap Boxing Day dan Klasemen Liga Inggris terkini