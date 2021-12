Prediksi Indonesia Vs Thailand di Final Piala AFF 2020 Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga final Piala AFF 2020 antara Indonesia vs Thailand akan berlangsung pada Rabu malam ini, 29 Desember 2021. Skuad Garuda berambisi untuk meraih trofi pertamanya.

Sejak turnamen Piala AFF digulirkan pada 1996, sebelumnya bernama Piala Tiger, Timnas Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara. Raihan terbaik mereka adalah lima kali mencapai partai final pada 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016.

Dari lima final tersebut, Indonesia tiga kali disingkirkan Thailand, pada final 2000, 2002 dan 2016. Singapura dan Malaysia menjadi penghalang bagi pasukan Merah Putih pada dua final lainnya.

Sementara Thailand merupakan tim paling sukses di Piala AFF. Pasukan Gajah Perang tercatat pernah lima kali meraih trofi ini dari delapan kali masuk ke final.

Sepanjang sejarah Piala AFF, kedua tim tercatat sudah 12 kali bertemu. Timnnas Indonesia hanya pernah meraih tiga kemenangan sementara Thailand merebut sembilan kemenangan.

Berikut rekor pertemuan Timnas Indonesia dan Timnas Thailand di Piala AFF:

1998 - Indonesia vs Thailand - 2-3

1998 - Thailand vs Indonesia - 3-3 (Indonesia menang adu penalti 5-4)

2000 - Thailand vs Indonesia - 4-1

2000 - Thailand vs Indonesia - 4-1

2002 - Indonesia vs Thailand - 2-2 (Thailand menang adu penalti 4-2)

2008 - Indonesia vs Thailand - 0-1

2008 - Thailand vs Indonesia - 2-1

2010 - Indonesia vs Thailand - 2-1

2016 - Thailand vs Indonesia - 4-2

2016 - Indonesia vs Thailand - 2-1

2016 - Thailand vs Indonesia - 2-0

2018 - Thailand vs Indonesia - 4-2

Melihat rekor di atas, cukup rasional jika Timnas Thailand saat ini lebih diunggulkan. Akan tetapi bukan berarti Timnas Indonesia tak memiliki peluang.