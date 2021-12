Badai Covid-19 Liga Spanyol, Total 87 Anggota Tim Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Badai Covid-19 tengah mendera tim-tim Liga Spanyol saat ini. Dari 20 tim yang ada, hingga saat ini hanya enam tim yang tak memiliki kasus poitif.

Media Spanyol Marca menyebutkan bahwa badai Covid-19 mulai menerpa klub-klub Liga Spanyol sejak awal Desember ini. Total tercatat ada 87 kasus di 16 klub berbeda.

Rayo Vallecano menjadi tim dengan kasus Covid-19 terbanyak menurut data Selasa lalu. Menurut laporan itu, Rayo memiliki 12 kasus positif pada 21 Desember lalu dan kabarnya terus bertambah. Mereka disebut telah mengajukan permintaan penundaan laga kontra Atletico Madrid pada akhir pekan ini, Ahad 2 Januari 2021.

Tim-tim besar Liga Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid juga tak terlepas dari badai Covid-19. Yang terbaru, Atletico mengumumkan empat anggota tim mereka dinyatakan positif, termasuk Pelatih Diego Simeone.

Barcelona juga mengumumkan tiga kasus Covid-19 baru pada skuadnya hari ini. Total Pelatih Xavi Hernandez akan kehilangan 17 pemain tim utamanya pada lawatan ke markas Mallorca: 10 karena Covid-19, enam cedera dan satu pemain menjalani hukuman akumulasi kartu.

Kemarin Real Madrid juga mengumumkan empat pemain mereka harus ikut menjalani isolasi mandiri. Meskipun demikian, Carlo Ancelotti disebut telah dapat menurunkan delapan pemain karena telah selesai menjalani isolasi dan sudah mendapatkan hasil negatif.

Berikut daftar tim Liga Spanyol yang terkena Covid-19 sejak awal Desember:

Rayo Vallecano - 12 orang

Real Madrid - 11 orang

Barcelona - 10 orang

Real Sociedad - 10 orang

Espanyol - 7 orang

Mallorca - 7 orang

Real Betis - 6 orang

Cadiz - 5 orang

Levante - 5 orang

Atletico Madrid - 4 orang

Athletic Bilbao - 4 orang

Celta Vigo- 4 orang

Osasuna - 2 orang

Menurut laporan Marca, hanya Alaves, Elche FC, Getafe, Granada, Sevilla dan Valencia yang belum melaporkan adanya kasus positif Covid-19 di skuad mereka.

Sejauh ini otoritas Liga Spanyol belum mengumumkan adanya penundaan pertandingan pada akhir pekan mendatang. Laga Atletico Madrid vs Rayo Vallecano, Mallorca vs Barcelona dan Getafe vs Real Madrid masih akan berjalan sesuai jadwal.

MARCA