Jadwal Liga Inggris Awal Tahun Baru: Arsenal vs Man City, Chelsea vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Hari pertama tahun baru, Sabtu, 1 Januari 2022, akan diwarnai pertandingan Liga Inggris pekan ke-21. Hari itu ada dua laga yang akan berlangsung, dengan satu laga lain tertunda karena Covid-19.

Salah satu laga yang akan hadir tergolong big match, yakni Arsenal vs Manchester City. Ini akan jadi duel tim di empat besar klasemen.

Manchester City baru dua kali kalah dan dua kali seri dalam 20 laga yang dijalaninya. Tim asuhan Josep Guardiola itu memuncaki klasemen dengan nilai 50, unggul delapan dan sembilan poin dari Chelsea dan Liverpool yang ada di bawahnya.

Arsenal tengah menjalani tren positif. Empat kemenangan beruntun mengantar tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi keempat dengan nilai 35, unggul empat angka dari West Ham yang ada di bawahnya.

Pada Sabtu malam juga akan hadir laga Watford vs Tottenham Hotspur. Sedangkan pertandingan Leicester City vs Norwich ditunda karena Covid-19.

Partai big match lain akan hadir pada Ahad malam, 2 Desember, yakni Chelsea vs Liverpool. Keduanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara, menyaingi Man City.

Pekan ini, Manchester United akan beraksi melawan Wolves. Pertandingannya akan berlangsung di Old Trafford pada Selasa dinihari.

Jadwal pekan ke-20 lain yang juga akan hadir antara lain Everton vs Brighton, Brentford vs Aston Villa, dan Southampton vs Newcastle United.

