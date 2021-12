Jadwal Bola Sabtu 1 Januari 2022: Timnas Indonesia, Arsenal vs Man City

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu, 1 Januari 2022, akan menghadirkan aksi Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020, juga diwarnai laga besar Liga Inggris Arsenal vs Manchester City.

Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura. Pasukan Shin Tae-yong akan membawa beban berat karena sudah kalah 0-4 dalam pertemuan pertama.

Indonesia harus menang dengan selisih minimal lima gol pada leg kedua untuk menjadi juara atau unggul setidak-tidaknya empat gol untuk memaksakan pertandingan ke babak tambahan dan, jika diperlukan, adu penalti.

Sementara itu, dari Liga Inggris akan hadir rangkaian laga pekan ke-21. Malam ini akan hadir laga besar Arsenal vs Manchester City, yang akan menjadi duel tim di empat besar klasemen.

Manchester City baru dua kali kalah dan dua kali seri dalam 20 laga yang dijalaninya. Tim asuhan Josep Guardiola itu memuncaki klasemen dengan nilai 50, unggul delapan dan sembilan poin dari Chelsea dan Liverpool yang ada di bawahnya.

Arsenal tengah menjalani tren positif. Empat kemenangan beruntun mengantar tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi keempat dengan nilai 35, unggul empat angka dari West Ham yang ada di bawahnya.

Pada Sabtu malam juga akan hadir laga Watford vs Tottenham Hotspur dan Crystal Palace vs West Ham. Sedangkan pertandingan Leicester City vs Norwich ditunda karena Covid-19.

Jadwal bola selengkapnya

Piala AFF 2020

(Final leg kedua)

19:30 Thailand vs Indonesia (RCTI, iNews TV).

Liga Inggris

(Pekan Ke-20, Live Mola TV)

Sabtu, 1 Januari 2022

19:30 Arsenal vs Manchester City

22:00 Watford vs Tottenham (SCTV)

22:00 Leicester vs Norwich (ditunda).

Ahad, 2 Januari 2022

00:30 Crystal Palace vs West Ham.

