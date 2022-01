Jadwal Bola Senin Malam 3 Januari: Man United vs Wolves, Juga Ada PSG

Pemain Manchester United Scott McTominay melakukan selebrasi bersama Jadon Sancho usai mencetak gol ke gawang Burnley dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 31 Desember 2021. REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari WIB, 4 Januari 2022, akan menghadirkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Piala Prancis.

Liga Inggris akan menghadirkan jadwal pekan ke-21. Malam ini akan berlangsung laga Manchester United vs Wolves.

Manchester United saat ini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31. Mereka berhasil Burnley 3-1 dalam laga pekan sebelumnya.

Wolves akan berusaha menemukan konsistensi setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima partai terakhirnya. Mereka kini berada di urutan kesembilan klasemen dengan nilai 25.

Dalam lima pertemuan kedua sebelumnya, Manchester United menang empat kali. Pada putaran pertama lalu mereka menang 1-0 di markas Wolves.

Sementara itu, dari Liga Spanyol akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-19. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Villarreal vs Levante, Osasuna vs Athletic Bilbao, dan Cadiz vs Sevilla.

Dari babak 32 besar Piala Prancis, PSG akan bermain melawan Vannes. Mereka tak bisa diperkuat Lionel Messi yang positif Covid-19 saat melawan tim divisi empat itu. Neymar juga absen karena cedera.

Jadwal bola selengkapnya:

Selasa, 4 Januari 2021

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, live Bein Sports)

01:00 Villarreal vs Levante

03:00 Osasuna vs Athletic Bilbao

03:15 Cadiz vs Sevilla.

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Mola TV)

00:30 Manchester United vs Wolves.

Piala Prancis

03:10 Vannes vs PSG.

Baca juga: Klasemen Liga Inggris Terbaru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu